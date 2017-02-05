МИНСК, 7 фев — Sputnik. Золотовалютные резервы Беларуси, рассчитанные по стандартам МВФ, на 1 февраля 2017 года составили 4 миллиарда 985 миллионов долларов в эквиваленте, сообщили Sputnik в Национальном банке страны.

ЗВР Беларуси, рассчитанные по национальным стандартам, на 1 февраля составили 5 миллиардов 394,2 миллиона долларов.

По данным Нацбанка, по методологии МВФ резервы за январь выросли на 57,8 миллиона долларов или на 1,2% после роста в декабре 2016 года на 88,9 миллиона долларов или на 1,8%. В национальном определении объем ЗВР за январь вырос на 209,2 миллиона долларов или на 4% после снижения в декабре 2016 года на 128,5 миллионов долларов или на 2,4%.

"Увеличению золотовалютных резервов в январе способствовали поступление средств от продажи Национальным банком и Минфином валютных гособлигаций, покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты", — отметили в Нацбанке.

Там добавили, что сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение Нацбанком и правительством внешних и внутренних обязательств в валюте.

В 2016 году ЗВР Беларуси по стандартам МВФ выросли на 751,4 миллиона долларов или на 18% до 4 миллиардов 927,2 миллиона долларов на 1 января 2017 года. В 2017 году, согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики, ЗВР должны вырасти по стандартам МВФ не менее чем на 500 миллионов долларов.