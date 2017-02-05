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Золотовалютные резервы в январе выросли на 57,8 млн долларов
06.02.2017 09:30 — Новости Экономики | Tut.by
Золотовалютные резервы Беларуси в международном определении за январь 2017 года выросли на 57,8 млн долларов, или на 1,2%, составив на 1 февраля 4,985 млрд долларов в эквиваленте. Об этом сообщается в пресс-релизе Нацбанка.
В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 февраля составил 5,394 млрд долларов, увеличившись за январь на 209,2 млн долларов (на 4%) после снижения в декабре 2016 года на 128,5 млн долларов (на 2,4%).
Увеличению золотовалютных резервов в январе способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Нацбанком иностранной валюты на бирже, а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.
Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение Нацбанком и правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.
В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в международном определении
Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов не менее чем на 500 млн долларов.
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Увеличению золотовалютных резервов в январе способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и Министерством финансов облигаций, номинированных в...
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