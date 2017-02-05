Золотовалютные резервы Беларуси в международном определении за январь 2017 года выросли на 57,8 млн долларов, или на 1,2%, составив на 1 февраля 4,985 млрд долларов в эквиваленте. Об этом сообщается в пресс-релизе Нацбанка.

В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 февраля составил 5,394 млрд долларов, увеличившись за январь на 209,2 млн долларов (на 4%) после снижения в декабре 2016 года на 128,5 млн долларов (на 2,4%).

Увеличению золотовалютных резервов в январе способствовали поступление средств от продажи Нацбанком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Нацбанком иностранной валюты на бирже, а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение Нацбанком и правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в международном определении увеличились на 751,4 млн долларов (на 18%) до 4,927 млрд долларов на 1 января 2017 г.

Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов не менее чем на 500 млн долларов.