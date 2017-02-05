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На белорусско-литовской границе скопилось более 400 грузовиков
06.02.2017 08:18 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 6 февраля. На белорусско-литовской границе со стороны Беларуси на 8 часов утра 6 февраля находилось 423 грузовика, сообщает сайт Государственного пограничного комитета Беларуси.
Наибольшее число грузовых автомобилей скопилось в пункте пропуска "Каменный Лог" — 180, в "Котловке"— 100, в "Беняконях" — 74, в "Привалке" — 69.
Столь значительные очереди из грузовиков отмечаются лишь на литовском направлении. На выезде из Беларуси в Польшу находится всего 33 фуры. При этом в пункте пропуска "Брест" на границе с Польшей на 8 утра большая очередь из легковых автомобилей — 80 машин.
Как ранее сообщал БелаПАН, очереди из грузовых автомобилей образовались на литовским направлении еще в минувшие выходные. Как сообщил БелаПАН официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский, на образование очередей влияет традиционное возрастание грузового транспортного потока перед началом рабочей недели.
"Литовское направление является наиболее популярным у грузоперевозчиков ввиду действующих ограничений на ввоз топлива в Польшу, из-за которых водители предпочитают выезжать из Беларуси в Евросоюз через Литву. По информации дежурной службы, сопредельные пункты пропуска работают ритмично, перебоев в оформлении нет", — отметил Бычковский.
БелаПАН.
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Минск, 6 февраля. На белорусско-литовской границе со стороны Беларуси на 8 часов утра 6 февраля находилось 423 грузовика, сообщает сайт Государственного...
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