﻿ На белорусско-литовской границе скопилось более 400 грузовиков. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

На белорусско-литовской границе скопилось более 400 грузовиков

06.02.2017 08:18 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 6 февраля. На белорусско-литовской границе со стороны Беларуси на 8 часов утра 6 февраля находилось 423 грузовика, сообщает сайт Государственного пограничного комитета Беларуси.

Наибольшее число грузовых автомобилей скопилось в пункте пропуска "Каменный Лог"  — 180, в "Котловке"— 100, в "Беняконях" — 74, в "Привалке" — 69.

Столь значительные очереди из грузовиков отмечаются лишь на литовском направлении. На выезде из Беларуси в Польшу находится всего 33 фуры. При этом в пункте пропуска "Брест" на границе с Польшей на 8 утра большая очередь из легковых автомобилей — 80 машин.

Как ранее сообщал БелаПАН, очереди из грузовых автомобилей образовались на литовским направлении еще в минувшие выходные. Как сообщил БелаПАН официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский, на образование очередей влияет традиционное возрастание грузового транспортного потока перед началом рабочей недели.

"Литовское направление является наиболее популярным у грузоперевозчиков ввиду действующих ограничений на ввоз топлива в Польшу, из-за которых водители предпочитают выезжать из Беларуси в Евросоюз через Литву. По информации дежурной службы, сопредельные пункты пропуска работают ритмично, перебоев в оформлении нет", — отметил Бычковский.

БелаПАН.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 6 февраля. На белорусско-литовской границе со стороны Беларуси на 8 часов утра 6 февраля находилось 423 грузовика, сообщает сайт Государственного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Новые упрощенные санитарные нормы появятся в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика