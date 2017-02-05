МИНСК, 6 фев — Sputnik. Заместитель премьер-министра Василий Жарко уверен, что в стране есть средства, чтобы обеспечить зарплату в размере 500 долларов.

"У нас в стране 58 видов экономической деятельности, по 20 из них заработная плата уже превысила 500 долларов в эквиваленте", — заявил Жарко в передаче "Контуры" на ОНТ.

Он отметил, что в первую очередь этой суммы можно будет достигнуть, повысив производительность труда. "А в социальной сфере за счет оптимизации, а также более эффективного использования бюджетных средств", — сказал вице-премьер.

Вместе с тем он подчеркнул, что оптимизация — не означает увольнение или сокращение. Он считает, что в вопросах оптимизации в первую очередь "нужно посмотреть на управленческий аппарат".

Жарко также сообщил, что стране хватает денег, чтобы оставаться социально ориентированным государством. "Все отрасли социальной сферы обеспечены деньгами, социальные стандарты исполняются", — сказал вице-премьер.