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Объем золотовалютных резервов Беларуси приближается к 5 млрд долларов США

06.02.2017 10:46 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 6 февраля. Золотовалютные резервы Беларуси в определении стандарта МВФ на 1 февраля 2017 года составили 4 млрд 985 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, за январь 2017 года золотовалютные резервы выросли на 57,8 млн долларов (на 1,2%) после роста в декабре 2016 года на 88,9 млн долларов (на 1,8%).

В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 февраля 2017 года составил 5 млрд 394,2 млн долларов США, увеличившись за январь на 209,2 млн долларов (на 4%) после снижения в декабре 2016 года на 128,5 млн долларов (на 2,4%).

По данным главного банка страны, увеличению ЗВР в январе способствовало поступление средств от продажи Нацбанком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение Нацбанком и правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в определении стандарта МВФ увеличились на 751,4 млн долларов США (на 18%) до 4 млрд 927,2 млн долларов (в эквиваленте) на 1 января 2017 года.

Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов не менее чем на 500 млн долларов США.

Достижение определенного размера ЗВР является одним из обязательств Беларуси по заключенной в марте 2016 года кредитной программе с Евразийским фондом стабилизации и развития. Согласно программе к 1 января 2017 года резервы Беларуси в международном определении должны составить не менее 4,9 млрд долларов, а к 1 января 2018 года — не менее 5,4 млрд долларов.


Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Минск, 6 февраля. Золотовалютные резервы Беларуси в определении стандарта МВФ на 1 февраля 2017 года составили 4 млрд 985 млн долларов США (в эквиваленте). Как сообщает...

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