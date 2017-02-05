МИНСК, 7 фев — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Беларуси на уровне "B-" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.



© Sputnik Олег Ласточкин Золотовалютные резервы Беларуси продолжили рост

Краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "B", а страновой потолок — на уровне "B-".

"Стабильный прогноз отражает оценку Fitch, что риски для рейтинга в настоящее время сбалансированы", — говорится в сообщении.

В то же время, отмечают эксперты Fitch, для улучшения рейтинга Беларусь должна предпринять шаги к сокращению давления в области внешнего финансирования, укрепить тенденцию роста международных резервов и перейти к структурным реформам для роста экономики в среднесрочной перспективе.

Fitch Ratings Inc входит в "большую тройку" международных рейтинговых агентств, наряду со рая наряду со Standard & Poor's и Moody's. Беларусь договорилась с Fitch о сотрудничестве в конце 2014 года в ходе белорусско-британского инвестиционного форума в Лондоне.

До этого Минфин Беларуси подверг резкой критике ряд рейтинговых действий Moody's Investors Service в отношении Минска и назвал их оценку необъективными. В апреле 2015 года рейтинг был снижен Moody's практически до уровня "мусорного".

В феврале 2016 года Fitch Ratings присвоило Беларуси долгосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне "B-" и краткосрочный рейтинг на уровне "В" с прогнозами "стабильный".

Эти значения рейтингов соответствовали уровню суверенных кредитных рейтингов Беларуси от агентства Standard&Poor's и на одну ступень выше рейтингов от агентства Moody's Investors Service, отметили тогда в Минфине.