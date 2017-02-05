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Лукашенко: в госаппарате необходимо непрерывное кадровое обновление
06.02.2017 11:30 — Новости Экономики | Tut.by
В госаппарате необходимо непрерывное кадровое обновление. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по оптимизации Администрации президента Беларуси.
«Мои требования к оптимизации госаппарата неизменны. Необходимо непрерывное кадровое обновление. В этой сфере должны остаться только те, у кого горят глаза, кто хочет работать и приносить пользу государству. Иного не дано, — подчеркнул глава государства. — Дебюрократизация, идеологическая и кадровая политика, экономическая экспертиза, правовое направление в работе президента являются важнейшими», — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко напомнил, что некоторое время назад
По его словам, в первую очередь это необходимо для повышения эффективности работы государственного аппарата. «Меньшими силами можно и нужно решать задачи на самых главных направлениях», — подчеркнул белорусский лидер.
В этой связи глава государства еще раз обозначил основные требования по оптимизации Администрации. «Во-первых, вы должны вырабатывать и аккумулировать самые передовые идеи, которые очень нужны для развития нашего государства. Порой этих идей предостаточно в нашем обществе. Последний разговор — как раз свидетельство тому. Администрация должна стать монолитным экспертным центром, где вырабатываются взвешенные решения по важнейшим для страны вопросам. И я жду от ее руководства слаженной и четкой работы. Вы должны быть одной, единой командой, чтобы знания, опыт и энергия каждого служили общему делу», — сказал президент.
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