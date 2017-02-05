Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте на уровне «B-» со «Стабильным» прогнозом. Как сообщается в пресс-релизе агентства, краткосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне «B», а страновой потолок — на уровне «B-».

Fitch отмечает, что рейтинги Беларуси отражают значительные внешние факторы уязвимости и историю частых кризисов, с одной стороны, и относительно сильные государственные финансы и структурные индикаторы, с другой, в частности, показатели ВВП на душу населения и развития человеческого потенциала заметно выше, чем у сопоставимых эмитентов.

Валовые международные резервы повысились за год на 800 млн долларов до 4,9 млрд, но остаются ниже уровня, который был до 2014 г. Чистые резервы улучшились до слабоположительного значения в 2016 г. Однако, по оценкам Fitch, ликвидные активы как доля краткосрочных пассивов (39% в 2017 г.) находятся на самом низком уровне в рейтинговой категории «B».

Fitch полагает, что дефицит счета текущих операций республики повысился до 5% ВВП (2,4 млрд долларов) в 2016 г. относительно 3,7% (2 млрд долларов) в 2015 г. Перспективы недостижения ожидаемых показателей роста и постепенное увеличение мировых цен на нефть могут сдержать дефициты счета текущих операций на уровне 4,4% в 2017 и 2018 гг. Тем не менее валовые потребности во внешнем финансировании страны (не включая краткосрочный долг) как процент от международных резервов составляют 146%, что входит в число самых высоких показателей среди рейтингуемых Fitch стран с развивающейся экономикой. Чистый внешний долг (55% ВВП) и обслуживание внешнего долга (23% от текущих платежей в иностранной валюте) в два раза превышают соответствующие показатели для медианы «B».

Эксперты также обращают внимание на затянувшиеся разногласия с Россией по поводу цен на газ, что может оказать дальнейшее давление на внешние расчеты, способность генерировать иностранную валюту и экономическую активность. Обслуживание суверенного долга в иностранной валюте прогнозируется на уровне 3,4 млрд долларов в 2017 г., при этом на выплаты внешнего долга приходится 1,8 млрд. Государственный план финансирования повышает зависимость от недолговых валютных доходов, частично получаемых от нефтяных пошлин и экспорта, и возврата на международные рынки капитала.

Fitch напоминает, что в январе 2018 г. наступает срок погашения по международным облигациям Беларуси на 800 млн долларов. Снижение рисков финансирования, вероятно, будет зависеть от возобновления отложенных поступлений по программе ЕАБР или от дополнительных источников валютных средств. Хотя МВФ и правительство, как сообщается, уже обсудили возможность осуществления программы, сроки и результаты остаются неопределенными.

Макроэкономические показатели Беларуси заметно слабее, чем у сопоставимых эмитентов, констатирует агентство. Экономика оставалась в рецессии в 2016 г., сократившись в указанном году на 2,6% ввиду слабого роста по торговым партнерам, снижения реальной заработной платы, проведения более жесткой политики и разногласий по цене на газ с Россией. Fitch ожидает, что экономика останется в рецессии в 2017 г., однако темпы сокращения замедлятся ввиду относительного улучшения в области потребления и инвестиций. Позитивное влияние цен на нефть и восстановления в соседних странах может быть ограниченным ввиду уменьшения объемов импорта нефти из России.

Инфляция снизилась до 10,6% в 2016 г., что ниже целевого уровня в 12%, установленного центральным банком. Средний уровень инфляции может колебаться около 11% в 2017 г. ввиду ожидаемой корректировки коммунальных тарифов. Нацбанк проводит жесткую политику и работает над стратегией перехода к режиму полного инфляционного таргетирования к 2020 г. В то же время эффективность монетарной политики сдерживается программой кредитования и высокими уровнями финансовой долларизации.

По оценкам Fitch, консолидированный общегосударственный бюджет по-прежнему имел профицит (1,6% ВВП) в 2016 г., что отражает меры в области доходов, отсутствие реального роста расходов на оплату труда и сокращение капитальных расходов. Фонд социальной защиты имел небольшой профицит (0,3% ВВП). По оценкам Fitch, включая забалансовые расходы, в 2016 г. профицит достиг 0,6% ВВП. Власти представили трехлетний бюджет (2017−2019 гг.), чтобы обозначить ожидания и подчеркнуть свое намерение снизить забалансовые расходы и программу кредитования.

Государственный долг был равен 52% ВВП на конец 2016 г., что ниже медианы в 56% для стран с рейтингами категории «B». Fitch включает государственные гарантии на общую сумму 11% ВВП в расчет суммарного долга ввиду высокой вероятности того, что государству потребуется выплачивать обязательства госпредприятий. Долг имеет высокую подверженность валютному риску, поскольку 80% долга номинировано в иностранной валюте.

Регулятивные неработающие кредиты (три наиболее рисковые категории) более чем удвоились до 14,2% от валовых кредитов на конец ноября 2016 г. по сравнению с 6,8% на конец 2015 г., и вероятны дальнейшие увеличения. Уровень капитализации у банковской системы составляет 18,5%. Анализ качества активов, завершенный в июле, не предоставил достаточной информации для оценки ситуации в финансовом секторе и полной оценки его устойчивости к шокам. Наличие крупного госсектора (50% активов) создает фискальные риски для государства.

Fitch констатирует, что политическая власть сконцентрирована в руках президента Александра Лукашенко, и агентство исходит из того, что он останется у власти в среднесрочной перспективе. «Россия по-прежнему является одним из ключевых партнеров Беларуси с торговой, финансовой и политической точки зрения. Разногласия с Россией по цене на газ, которые напоминают различные споры в энергетической сфере в 2000-х годах, остаются неразрешенными, таким образом создавая неопределенность по экономическим и финансовым перспективам на 2017 г.», — резюмирует агентство.