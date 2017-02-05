В феврале экономические итоги 2016 года будут подведены на официальном уровне: правительство уже готовит специальное заседание по этой теме и соответствующий отчет для президента. Один из весьма показательных и при этом тревожных итогов прошлого года — резкое сокращение внутренних инвестиции. Их объем опустился до минимального с 2003 года уровня.



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Печальный тренд и результат

В 2016 году произошло резкое сокращение инвестиционной активности в стране — по сравнению с 2015-м инвестиции в основной капитал снизились на 17,9% до 18,1 млрд рублей.

В прошлом году инвестиции сократили организации практически всех форм собственности. Так, предприятия, подведомственные республиканским органам власти, снизили объем инвестиций в основной капитал на 17,1%, предприятия без ведомственной подчиненности (то есть, как правило, частные структуры) — на 13,2%.

Больше всего инвестиционная активность просела в регионах — организации, подведомственные местным органам власти, снизили инвестиции в основной капитал на 25% по сравнению с 2015 годом.

Такие результаты вполне закономерны, поскольку средств, за счет которых традиционно фондировалась инвестиционная деятельность в стране, в прошлом году оказалось существенно меньше.

Так, за счет средств бюджета в 2016-м инвестиции были профинансированы на 4,4 млрд рублей (на 10,1% меньше по сравнению с 2015-м). Предприятия направили в прошлом году около 7 млрд рублей собственных средств на финансирование инвестиционной деятельности, что на 17,9% меньше по сравнению с позапрошлым годом.

Еще одним важным источником финансирования инвестиционной деятельности в Беларуси традиционно выступают банковские кредиты.

Банки в 2016-м направили на финансирование инвестиционной деятельности 2,5 млрд рублей, что примерно на треть (на 34,9%) меньше по сравнению с 2015-м.

В условиях столь резкого сжатия источников финансирования заметное снижение инвестиционной деятельности оказалось неизбежным результатом.

По итогам 2016 года доля инвестиций в основной капитал по отношению к ВВП Беларуси составила 19,2%. В то же время в утвержденной Программе социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 гг. ставилась задача обеспечивать долю инвестиций в основной капитал «на уровне экономической безопасности — не менее 25% к ВВП».

Таким образом, показатель 2016 года оказался на 5,8 процентного пункта ниже упомянутого порога экономической безопасности.

Сравнение данных за предыдущие года показывает, что доля инвестиций по отношению к ВВП в 2016-м опустилась до минимального с 2003 года уровня.

Снижение этого показателя в Беларуси наблюдается уже три года подряд (с 2014-го). А ведь в 2000-е бывало, когда ежегодные внутренние инвестиции составляли треть ВВП, но сегодня, констатируют наблюдатели, для повторения тех результатов нет никаких предпосылок.

Искусственные методы устойчивый результат не приносят

По мнению белорусских экономистов, факторы, которые подогревали инвестиционную активность в 2000-е годы, сегодня оказывают обратный эффект.

Высокий уровень инвестиций в 2000-е был обусловлен, с одной стороны, значительными объемами жилищного строительства, а с другой — большими средствами, которые государство в рамках директивных кредитов направляло в реальный сектор, отмечает научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

«Сегодня мы видим, что и первое направление, и второе сокращаются, поэтому существенное замедление инвестиционной активности внутри страны вполне закономерно», — объясняет Точицкая.

По мнению эксперта, в 2017-м заметного оживления инвестиционной активности в стране не произойдет. Основные три источника финансирования внутренних инвестиций — средства бюджета, предприятий и кредиты банков, напоминает научный директор Исследовательского центра ИПМ.

«Возможностей у государства фондировать инвестиционную активность больше не станет, способность предприятий осуществлять инвестиции также весьма ограничены — мы видим, что рентабельность более половины предприятий, учитываемых официальной статистикой, не превышает 5%. В свою очередь, банки сегодня не склонны расширять кредитование — им бы справиться с ростом проблемной задолженности, а не активы наращивать», — отметила Ирина Точицкая в комментарии для БелаПАН.

Замедление инвестиционной активности, констатируют наблюдатели, традиционно всегда отрицательно сказывается на темпах экономического роста. Однако и искусственное стимулирование инвестиций, которое наблюдалась в Беларуси в 2000-е, тоже не выход.

«Мы уже достигали ранее высоких показателей роста инвестиций, но они породили негативные последствия, включая низкую эффективность, как оказалось, сделанных капиталовложений. Поэтому искусственное стимулирование инвестиционной деятельности, как доказали 2000-е, не способствовало созданию основы для устойчивого экономического роста в долгосрочном периоде»,— говорит директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

Выходить на рост инвестиционной активности внутри страны нужно естественным образом, считают экономисты. Например, путем привлечения внешних инвестиций.

«Приход иностранных инвестиций позволяет организовать производство новых товаров и открыть для белорусской продукции новые рынки сбыта. В сочетании это позволит повысить конкурентоспособность национальной экономики и создать основу для устойчивого экономического роста. Представить иной путь, как мы можем этого добиться, сложно»,— подчеркивает Ирина Точицкая.

Однако чтобы привлечь иностранные инвестиции в страну, необходимо, полагают эксперты, создать благоприятную деловую среду, а она — отнюдь не абстрактное понятие.

Последние новости свидетельствуют о том, что бизнес в Беларуси находится под мощным административным прессом. Этот факт признает и экс-помощник президента по экономическим вопросам Кирилл Рудый, который в своей недавней публикации привел данных о тысячах судебных дел, которые были заведены в Беларуси по экономическим статьям.

Последние громкие процессы над белорусскими предпринимателями ( арест бизнесмена Александра Кныровича, приговор инвестору Александру Муравьеву) вызывают у наблюдателей всё больше сомнений в том, что деловой климат в стране является благоприятным.

«Бизнес должен доверять судебной системе, ее решения должны восприниматься всеми как беспристрастные. К сожалению, сегодня судебная система в значительной системе защищает государство, а не справедливость. Глядя на последние события и статистику дел, по которым накладываются взыскания, складывается именно такое впечатление. Поэтому здесь нужно пересматривать подходы — только в этом случае мы сможем заслужить доверие инвесторов», — резюмировал Чубрик.