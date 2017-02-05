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Изменен единый перечень административных процедур в отношении юридических лиц и ИП

06.02.2017 12:22 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 6 февраля. Внесены изменения и дополнения в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответствующее постановление (от 1 февраля № 92) опубликовано на сайте правительства.

Поправки приняты в целях упрощения административных процедур, уменьшения их количества и времени осуществления, сокращения перечня необходимых документов.

В частности срок действия выдаваемого заключения экспертизы промышленной безопасности, ранее составлявший пять лет, соотнесен с расчетным сроком службы объектов.

В соответствии с постановлением, размер платы, взимаемой при выдаче свидетельства о регистрации радиоэлектронного средства и высокочастотного устройства гражданского назначения, являющегося источником электромагнитного излучения, снижен с 0,9 до 0,4 базовой величины.

С целью упрощения административной процедуры ”прохождение проверки знаний требований к размещению и креплению грузов в вагонах, контейнерах, к обеспечению сохранности подвижного состава с последующей выдачей удостоверения“ сокращен перечень предоставляемых для ее прохождения документов.

Для снижения затрат на хранение товаров, предназначенных для помещения под таможенную процедуру уничтожения, снижены ранее установленные сроки выдачи заключений о возможности уничтожения товаров с одного месяца до 10 рабочих дней. Срок выдачи разрешения на высвобождение генно-инженерных организмов в окружающую среду для проведения испытаний сокращен с одного месяца до 20 рабочих дней.

В пресс-службе правительства напомнили, что при разработке проектной документации для создания рынков и возведения на их территории зданий и сооружений застройка территорий должна осуществляться в соответствии с разработанной в установленном порядке градостроительной документацией, учетом требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации при проектировании конкретных объектов строительства. При этом дополнительное согласование с органами государственного пожарного надзора проектной документации на строительство, разработанной в соответствии с разрешительной документацией, нормативными правовыми актами, не требуется. В связи с этим органами, уполномоченными на осуществление административной процедуры, определены городской, районный исполнительный комитеты и местная администрация района Минска по месту нахождения рынка.

Постановление правительства вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.​


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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