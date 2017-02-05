|
Лукашенко: Идеолог должен быть харизматичным и влиять на сознание людей
06.02.2017 12:29 — Новости Экономики | Tut.by
В сфере идеологической работы в государстве важно отказаться от всего показушного и надуманного. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по оптимизации Администрации президента. Об этом
— Нужно продолжить совершенствование национальной идеологии. Это одно из главных условий стабильности в обществе и основа для дальнейшего развития. Важно отказаться от всего показушного и надуманного. Ни в коем случае не должно быть каких-то формальных и ненужных мероприятий.
По его словам, необходимо выстроить систему идеологической работы в государстве. «Мы как-то пытались это сделать, опираясь и на опыт советских времен, устанавливая единые политические дни, но все это скатилось на рельсы формализма и дикой бюрократии», — констатировал Лукашенко.
Он отметил, что идеологический работник должен обладать не только знаниями, но и особыми личными качествами.
— Это от природы одаренные люди, которые имеют определенную харизму и могут не только донести до людей что-то по теме, но и влиять на их сознание. Важно, чтобы это были еще и руководители. Это лишний фактор доверия людей к этому человеку, который будет перед ними выступать
Александр Лукашенко добавил, что в идеологической работе необходимо действовать по принципу «лучше меньше, да лучше».
Напомним, после назначения новой главы администрации президента Натальи Качановой был
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Нужно продолжить совершенствование национальной идеологии. Это одно из главных условий стабильности в обществе и основа для дальнейшего развития, - считает...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии