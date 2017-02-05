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Лукашенко: Идеолог должен быть харизматичным и влиять на сознание людей

06.02.2017 12:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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В сфере идеологической работы в государстве важно отказаться от всего показушного и надуманного. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по оптимизации Администрации президента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: president.gov.by

— Нужно продолжить совершенствование национальной идеологии. Это одно из главных условий стабильности в обществе и основа для дальнейшего развития. Важно отказаться от всего показушного и надуманного. Ни в коем случае не должно быть каких-то формальных и ненужных мероприятий.

По его словам, необходимо выстроить систему идеологической работы в государстве. «Мы как-то пытались это сделать, опираясь и на опыт советских времен, устанавливая единые политические дни, но все это скатилось на рельсы формализма и дикой бюрократии», — констатировал Лукашенко.

Он отметил, что идеологический работник должен обладать не только знаниями, но и особыми личными качествами.

— Это от природы одаренные люди, которые имеют определенную харизму и могут не только донести до людей что-то по теме, но и влиять на их сознание. Важно, чтобы это были еще и руководители. Это лишний фактор доверия людей к этому человеку, который будет перед ними выступать

Александр Лукашенко добавил, что в идеологической работе необходимо действовать по принципу «лучше меньше, да лучше».

Напомним, после назначения новой главы администрации президента Натальи Качановой был освобожден от своей должности ее заместитель по идеологии Игорь Бузовский. Его функции были распределены между пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт и новым первым замглавы администрации Максимом Рыженковым.

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- Нужно продолжить совершенствование национальной идеологии. Это одно из главных условий стабильности в обществе и основа для дальнейшего развития, - считает...

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