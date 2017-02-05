﻿ Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей собирает предложения по снятию технических барьеров для бизнеса и совершенствованию контрольной деятельности. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей собирает предложения по снятию технических барьеров для бизнеса и совершенствованию контрольной деятельности

06.02.2017 12:44 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Минск, 6 февраля. Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского собирает предложения по снятию технических барьеров для бизнеса и совершенствованию контрольной деятельности.

Пресс-служба БСПН напоминает, что распоряжением президента от 13 января 2017 года создана рабочая группа, которая займется исключением из законодательства излишних требований к субъектам хозяйствования и совершенствованием контрольной деятельности.

Поставлена задача до 24 марта подать главе государства предложения по кардинальному сокращению технических и иных норм, правил и прочих обязательных требований к субъектам хозяйствования. Также поручено разработать меры по минимизации вмешательства контролеров в хозяйственную деятельность предприятий. Предполагается, что изменения в законодательстве будут закреплены указом президента.

"Таким образом, у предпринимателей появилась возможность устранить огромный ворох технических препятствий, тем более что глава государства распорядился привлечь к обсуждению представителей деловой общественности", — отметили в БСПН.

Бизнес-союз призывает белорусский бизнес, причем не только членские организации БСПН, "не ждать, пока кто-то решит проблемы, а проявить активность и сформулировать предложения по изменению законодательства".

Данные предложения по установленной форме предлагается направлять в дирекцию БСПН до 13 февраля на почтовый или электронный (org@bspn.by) адрес союза. Все инициативы будут перенаправлены в рабочую группу.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 6 февраля. Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского собирает предложения по снятию технических барьеров для бизнеса и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко: Идеолог должен быть харизматичным и влиять на сознание людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика