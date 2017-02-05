Минск, 6 февраля. Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского собирает предложения по снятию технических барьеров для бизнеса и совершенствованию контрольной деятельности.

Пресс-служба БСПН напоминает, что распоряжением президента от 13 января 2017 года создана рабочая группа, которая займется исключением из законодательства излишних требований к субъектам хозяйствования и совершенствованием контрольной деятельности.



Поставлена задача до 24 марта подать главе государства предложения по кардинальному сокращению технических и иных норм, правил и прочих обязательных требований к субъектам хозяйствования. Также поручено разработать меры по минимизации вмешательства контролеров в хозяйственную деятельность предприятий. Предполагается, что изменения в законодательстве будут закреплены указом президента.



"Таким образом, у предпринимателей появилась возможность устранить огромный ворох технических препятствий, тем более что глава государства распорядился привлечь к обсуждению представителей деловой общественности", — отметили в БСПН.



Бизнес-союз призывает белорусский бизнес, причем не только членские организации БСПН, "не ждать, пока кто-то решит проблемы, а проявить активность и сформулировать предложения по изменению законодательства".



Данные предложения по установленной форме предлагается направлять в дирекцию БСПН до 13 февраля на почтовый или электронный ( org@bspn.by ) адрес союза. Все инициативы будут перенаправлены в рабочую группу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей собирает предложения по снятию технических барьеров для бизнеса и совершенствованию контрольной деятельности Минск, 6 февраля. Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского собирает предложения по снятию технических барьеров для бизнеса и...

Марина Носова, БелаПАН.