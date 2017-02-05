На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 6 февраля белорусский рубль укрпепился к доллару и евро.

Доллар подешевел на BYN0,0146 до 1,9121 рубля.

Курс евро снизился на BYN0,0167 до 2,0557 рубля.

Российский рубль подорожал на BYN0,0071 до 3,2563 за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.