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Доллар и евро на торгах 6 февраля подешевели
06.02.2017 13:00 — Новости Экономики | Tut.by
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 6 февраля белорусский рубль укрпепился к доллару и евро.
Доллар подешевел на BYN0,0146 до 1,9121 рубля.
Курс евро снизился на BYN0,0167 до 2,0557 рубля.
Российский рубль подорожал на BYN0,0071 до 3,2563 за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
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Российский рубль подорожал.
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