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Лукашенко: мои помощники по регионам были оторваны от президента

06.02.2017 13:04 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым повысить роль помощников президента в координации работы с регионами и со всеми ветвями власти. В понедельник Лукашенко провел совещание по совершенствованию деятельности Администрации президента, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко: мои помощники по регионам были оторваны от президента
© Фото: пресс-служба президента
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"Я признаю, что мои помощники, они же инспектора по кадрам в регионах, были несколько оторваны от президента. Все остается по-прежнему: координация, направления работы помощников (где нужно, и руководство, вмешательство в их деятельность) остается за главой Администрации президента. Но возникает новая линия сотрудничества помощников с президентом через помощника при президенте, в должности которого сейчас находится Николай Корбут", — сказал Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба. 

Корбуту поручено собирать необходимую информацию от помощников президента, если нужно встречаться и докладывать президенту важнейшие вопросы.

"Притом нужно открыть прямой доступ помощников — инспекторов по областям к президенту при необходимости", — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что особое внимание предстоит уделять исполнительской дисциплине.

"Задачи необходимо выполнять быстро, качественно, без волокиты и лишних бумаг, требуя того же от всей вертикали власти. Коль мы идем на оптимизацию и предусматриваем серьезнейшее сокращение, взамен — жесточайшая исполнительская дисциплина", — подчеркнул Лукашенко.

"Принято решение президентом или в сфере ваших полномочий — оно должно неукоснительно исполняться. Только так мы можем сохранить управляемость в государстве", — резюмировал президент.    

 
Теги: Минск
 
 
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При необходимости помощникам президента – инспекторам по областям будет открыт прямой доступ к главе государства.

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