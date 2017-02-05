Оптимизация в Администрации президента Беларуси произойдет на 30%. Об этом сообщила журналистам глава Администрации Наталья Кочанова по итогам прошедшего у главы государства совещания.



Наталья Кочанова. Фото: пресс-служба правительства Беларуси

«Сегодня рассмотрены эти вопросы, предложена структура. Будет сокращено порядка 30% государственных служащих, которые работают в Администрации президента. Структура Администрации невелика — это 108 госслужащих в той новой штатной численности, которую мы сегодня предложили», — заявила Наталья Кочанова.

Она отметила, что работа по оптимизации штатной численности всегда непростая, так как связана с жизнью и судьбами людей. Исходя из этого, сокращение отчасти произойдет за счет вакансий, которые будут высвобождаться в связи с уходом работников на пенсию. Другим постараются помочь с трудоустройством в иные организации и учреждения, где будет потребность в соответствующих специалистах.