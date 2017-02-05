Объем воинских железнодорожных перевозок на учения «Запад-2017», которые пройдут в Беларуси, соизмерим с цифрами прошлых аналогичных учений. Об этом заявило Минобороны России в ответ на запрос «Новой газеты» .



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Интерес российского СМИ был вызван тем, что после опубликования российским оборонным ведомством на сайте госзакупок тендера на 4162 вагона для перевозок по Беларусь в 2017 году, в интернете начали появляться прогнозы о том, что Россия может планировать военные действия.

По данным «Новой газеты», Минобороны РФ писало свой ответ 55 дней. Ведомство напомнило, что на 2017 год запланировано проведение регулярных учений «Запад-2017» (они проходят раз в два года поочередно на территории Беларуси и России). В Минобороны России добавили:

— Ориентировочный объем воинских железнодорожных перевозок в рамках проведения данного учения составит около 4 тысяч вагонов (2 тысячи вагонов в район проведения и 2 тысячи вагонов — обратно). При этом объем воинских железнодорожных перевозок 2017 года соизмерим с объемами перевозок в рамках проведенных на территории Белоруссии учений прошлых лет: «Запад-2009» — более 6 тысяч вагонов, «Запад-2013» — почти 2,5 тысячи вагонов.

Эту тему недавно прокомментировал и Александр Лукашенко в ходе « Большого разговора »:

— Если кто-то думает, что уже несколько тысяч вагонов загрузили и нас оккупируют, Россия вводит сюда свои войска — не будьте вы наивными. Что, Россия вообще уже с глузду съехала и не умеет воевать? Как же можно воевать на железнодорожных платформах? То, что будут войска сюда введены, то ровненько они отсюда и уйдут. Сегодня даже не оговаривается такой ситуации. Войска высадят где-то возле полигона, разобьют лагерь, там будет мизер боевых припасов — только чтобы отстрелять по мишеням, остальное — холостые боеприпасы. Все под контролем.