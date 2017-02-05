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Минобороны РФ объяснило, зачем нужны четыре тысячи вагонов на учения в Беларуси
06.02.2017 13:43 — Новости Экономики | Tut.by
Объем воинских железнодорожных перевозок на учения «Запад-2017», которые пройдут в Беларуси, соизмерим с цифрами прошлых аналогичных учений. Об этом заявило Минобороны России
Интерес российского СМИ был вызван тем, что после опубликования российским оборонным ведомством на сайте госзакупок тендера на 4162 вагона для перевозок по Беларусь в 2017 году, в интернете начали появляться прогнозы о том, что Россия может планировать военные действия.
По данным «Новой газеты», Минобороны РФ писало свой ответ 55 дней. Ведомство напомнило, что на 2017 год запланировано проведение регулярных учений «Запад-2017» (они проходят раз в два года поочередно на территории Беларуси и России). В Минобороны России добавили:
— Ориентировочный объем воинских железнодорожных перевозок в рамках проведения данного учения составит около 4 тысяч вагонов (2 тысячи вагонов в район проведения и 2 тысячи вагонов — обратно). При этом объем воинских железнодорожных перевозок 2017 года соизмерим с объемами перевозок в рамках проведенных на территории Белоруссии учений прошлых лет: «Запад-2009» — более 6 тысяч вагонов, «Запад-2013» — почти 2,5 тысячи вагонов.
Эту тему недавно прокомментировал и Александр Лукашенко в ходе «
— Если кто-то думает, что уже несколько тысяч вагонов загрузили и нас оккупируют, Россия вводит сюда свои войска — не будьте вы наивными. Что, Россия вообще уже с глузду съехала и не умеет воевать? Как же можно воевать на железнодорожных платформах? То, что будут войска сюда введены, то ровненько они отсюда и уйдут. Сегодня даже не оговаривается такой ситуации. Войска высадят где-то возле полигона, разобьют лагерь, там будет мизер боевых припасов — только чтобы отстрелять по мишеням, остальное — холостые боеприпасы. Все под контролем.
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Объем воинских железнодорожных перевозок на учения "Запад-2017", которые пройдут в Беларуси, соизмерим с цифрами прошлых аналогичных учений.
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