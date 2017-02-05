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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 30 января – 6 февраля 2017 года
06.02.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Снижение цен на вторичном рынке жилья набирает ход. В середине января индекс еженедельно "терял" по 0,2%, затем скорость выросла до 0,3%, а на минувшей неделе коррекция составила уже 0,7%. В результате,
В последний раз такие высокие темпы снижения мы видели в апреле 2016 года. Ещё одна такая неделя и индекс опустится ниже своего 10-летнего минимума.
Первичный рынок не отстаёт от “вторички” и демонстрирует схожие результаты. Средняя цена квартир в новостройках за прошедшую неделю снизилась на 0,6% и составила 1143 $/м2.
Динамика изменения объема предложения выглядела на прошедшей неделе следующим образом:
Объем предложения продолжил увеличиваться, но уже не такими темпами, как в предыдущие недели. Общее число выставленных на продажу квартир выросло на 0,6%. Максимальный приток наблюдался у 1-комнатных и 2-комнатных квартир, которых стало больше на 1,1-1,2%.
Предложение квартир с тремя комнатами осталось неизменным, 4-комнатных за неделю стало меньше на 1,2%.
Объем предложения квартир достиг максимального уровня за последние 8 месяцев и по опыту прошлых лет мы вправе ожидать продолжение роста. Как правило, пиковое значение в первом полугодии приходится на март или апрель.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 6 февраля следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Если бы не 4-комнатные квартиры, показавшие нулевую динамику, общее недельное снижение индекса могло быть ещё выше. Квартиры с одной, двумя и тремя комнатами подешевели на 0,7-0,8%. По итогам прошедшего месяца “лидируют” 2-комнатные квартиры, цены на которые снизились в среднем на 2,2%.
Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 6 февраля выглядит следующим образом:
Все девять районов завершили неделю снижением цен, что бывает крайне редко. У основной массы снижение составило 0,3-0,5%, но были и серьёзные отличия. Так, цены на квартиры в Московском районе снизились на 1%, а Партизанский район завершил неделю с “обвальным” показателем -2,3%. По итогам месяца районов с положительной динамикой также не осталось.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 701 $/м2 (-0,8%), Витебск – 568 $/м2 (-0,2%), Гомель – 588 $/м2 (+0,1%), Гродно – 702 $/м2 (-0,3%), Могилев – 585 $/м2 (без изменений).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и остаётся на уровне 2 836 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю снизилась на 0,8% и составляет 1472 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте увеличилась на 1,5% и составляет 772 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, с 30 января по 6 февраля 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
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