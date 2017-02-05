Снижение цен на вторичном рынке жилья набирает ход. В середине января индекс еженедельно "терял" по 0,2%, затем скорость выросла до 0,3%, а на минувшей неделе коррекция составила уже 0,7%. В результате, индекс цен на квартиры в Минске достиг отметки в 1177 $/м2.

В последний раз такие высокие темпы снижения мы видели в апреле 2016 года. Ещё одна такая неделя и индекс опустится ниже своего 10-летнего минимума.



