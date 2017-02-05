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Доллар и евро резко подешевели в понедельник
06.02.2017 13:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 фев — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник.
Нацбанк установил официальные курсы валют:
Таким образом, уже с начала торгов 6 февраля доллар и евро начали терять в стоимости: обе валюты по итогам понедельника потеряли более, чем по копейке. Российский рубль поднялся незначительно.
В целом к корзине валют белорусский рубль укрепился на 0,28%. Согласно действующим нормативам, корзина валют формируется на половину из стоимости российского рубля, на 30% — из доллара США, а также на 20% — из евро.
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Российский рубль на торгах БВФБ немного подорожал, однако в целом корзина валют к белорусскому рублю подешевела на 0,28%.
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