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Доллар и евро резко подешевели в понедельник

06.02.2017 13:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 фев — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник.

Нацбанк установил официальные курсы валют:

  • Доллар США — 1,9121
  • Евро — 2,0557
  • 100 российских рублей — 3,2563

Таким образом, уже с начала торгов 6 февраля доллар и евро начали терять в стоимости: обе валюты по итогам понедельника потеряли более, чем по копейке. Российский рубль поднялся незначительно.

В целом к корзине валют белорусский рубль укрепился на 0,28%. Согласно действующим нормативам, корзина валют формируется на половину из стоимости российского рубля, на 30% — из доллара США, а также на 20% — из евро.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Российский рубль на торгах БВФБ немного подорожал, однако в целом корзина валют к белорусскому рублю подешевела на 0,28%.

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