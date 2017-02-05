МИНСК, 6 фев — Sputnik. Белорусский рубль укрепился к доллару и евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в понедельник.

Нацбанк установил официальные курсы валют:

Доллар США — 1,9121

Евро — 2,0557

100 российских рублей — 3,2563

Таким образом, уже с начала торгов 6 февраля доллар и евро начали терять в стоимости: обе валюты по итогам понедельника потеряли более, чем по копейке. Российский рубль поднялся незначительно.

В целом к корзине валют белорусский рубль укрепился на 0,28%. Согласно действующим нормативам, корзина валют формируется на половину из стоимости российского рубля, на 30% — из доллара США, а также на 20% — из евро.