В год 1000-летия Бреста в городе над Бугом планируется открыть гостиницу крупной международной сети Hilton. Как стало известно TUT.BY, соответствующее соглашение подписано между корпорацией и белорусской компанией-застройщиком.





Hilton Worldwide подписал договор франшизы с компанией «Демарш» о строительстве отеля Hampton by Hilton в Бресте. «Демарш» Дмитрия Дулько является довольно крупным брестским застройщиком. Компанией возведены несколько жилых многоквартирных домов, бизнес-центры и объекты торговли и сервиса.

Hampton by Hilton будет расположен на одной из главных улиц Бреста — Варшавском шоссе, недалеко от Брестской крепости. Расстояние от отеля до центра составит — 1,5 км, до вокзала — 4 км, до международного аэропорта Бреста — 14 км. В гостинице предполагается размещение гостей в 120 номерах. Кроме того, постояльцам будут доступны 3 конференц-зала, кафе, фитнес-центр, наземный паркинг.

Строительство отеля началось в сентябре 2016 года. Предполагаемый ввод объекта в эксплуатацию — февраль 2019 года, как раз к 1000-летию города Бреста, говорится на сайте компании «Демарш».





Объект в Бресте станет третьим объектом Hilton, действующим в Беларуси. Напомним, ранее уже были открыты две гостиницы международной сети в Минске — Hampton by Hilton и DoubleTree by Hilton.

Старший Директор по развитию Hilton Worldwide в России и СНГ Владимир Ильичев сказал TUT.BY, что компания рассматривает возможные точки роста помимо белорусской столицы и в других городах Беларуси. «Брест — это форпост на границе СНГ и Евросоюза. Это достаточно развитый индустриальный центр, где проживает более 330 тысяч человек и который имеет интересную историю. Однако это центр с не очень развитой до сих пор гостиничной инфраструктурой, которая требовала отелей международного уровня. Этот ряд факторов и привел нас в Брест», — сказал Ильичев.

Плюс Hilton Worldwide нашел «хорошего местного партнера». Переговоры с «Демаршем» велись с начала 2016 года. Другие международные сети также рассматривали возможность прихода в Брест, но выбор пал на «Хилтон».

Почему Hampton? «Есть потребность рынка в отелях такого формата, показали исследования. Причем как для деловых людей, так и для туристов. Это хоть и три звезды, но номера достаточно просторные и комфортные», — отметил представитель «Хилтона».

Владимир Ильичев надеется, что подписание Минском безвизового 5-дневного режима для граждан из 80 стран, которые пребывают в столицу самолетом, «положительно скажется на развитии туризма в Беларуси». «Я считаю, что 5 дней — это тот срок, за который можно успеть провести переговоры и осмотреть главные достопримечательности. За 5 дней всю страну не посмотришь. Но будет еще повод приехать», — сказал эксперт.

Брест пока нельзя назвать полноценным авиационным хабом. Ильичев не видит в этом большой трагедии. «От Минска до Бреста на самом деле не очень далеко. В Москве или Лондоне можно не меньше провести времени в пробках, чтобы добраться в пригород. А из Минска в Брест идет шикарная современная трасса. Я ей не раз сам пользовался. В Бресте есть аэропорт. Может быть, недостаточно крупный. Но по мере дальнейшего развития города, бизнеса, будет развиваться и авиация», — резюмировал Ильичев.

Hilton Worldwide ― одна из крупнейших гостиничных корпораций, насчитывающая более 4820 отелей и курортов, расположенных в 100 городах мира.