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"Хилтон" приходит в Брест
06.02.2017 14:13 — Новости Экономики | Tut.by
В год 1000-летия Бреста в городе над Бугом планируется открыть гостиницу крупной международной сети Hilton. Как стало известно TUT.BY, соответствующее соглашение подписано между корпорацией и белорусской компанией-застройщиком.
Hampton by Hilton будет расположен на одной из главных улиц Бреста — Варшавском шоссе, недалеко от Брестской крепости. Расстояние от отеля до центра составит — 1,5 км, до вокзала — 4 км, до международного аэропорта Бреста — 14 км. В гостинице предполагается размещение гостей в 120 номерах. Кроме того, постояльцам будут доступны 3 конференц-зала, кафе, фитнес-центр, наземный паркинг.
Строительство отеля началось в сентябре 2016 года. Предполагаемый ввод объекта в эксплуатацию — февраль 2019 года, как раз к 1000-летию города Бреста, говорится на сайте компании «Демарш».
Объект в Бресте станет третьим объектом Hilton, действующим в Беларуси. Напомним, ранее уже были открыты две гостиницы международной сети в Минске — Hampton by Hilton и DoubleTree by Hilton.
Старший Директор по развитию Hilton Worldwide в России и СНГ Владимир Ильичев сказал TUT.BY, что компания рассматривает возможные точки роста помимо белорусской столицы и в других городах Беларуси. «Брест — это форпост на границе СНГ и Евросоюза. Это достаточно развитый индустриальный центр, где проживает более 330 тысяч человек и который имеет интересную историю. Однако это центр с не очень развитой до сих пор гостиничной инфраструктурой, которая требовала отелей международного уровня. Этот ряд факторов и привел нас в Брест», — сказал Ильичев.
Плюс Hilton Worldwide нашел «хорошего местного партнера». Переговоры с «Демаршем» велись с начала 2016 года. Другие международные сети также рассматривали возможность прихода в Брест, но выбор пал на «Хилтон».
Почему Hampton? «Есть потребность рынка в отелях такого формата, показали исследования. Причем как для деловых людей, так и для туристов. Это хоть и три звезды, но номера достаточно просторные и комфортные», — отметил представитель «Хилтона».
Владимир Ильичев надеется, что подписание Минском безвизового 5-дневного режима для граждан из 80 стран, которые пребывают в столицу самолетом, «положительно скажется на развитии туризма в Беларуси». «Я считаю, что 5 дней — это тот срок, за который можно успеть провести переговоры и осмотреть главные достопримечательности. За 5 дней всю страну не посмотришь. Но будет еще повод приехать», — сказал эксперт.
Брест пока нельзя назвать полноценным авиационным хабом. Ильичев не видит в этом большой трагедии. «От Минска до Бреста на самом деле не очень далеко. В Москве или Лондоне можно не меньше провести времени в пробках, чтобы добраться в пригород. А из Минска в Брест идет шикарная современная трасса. Я ей не раз сам пользовался. В Бресте есть аэропорт. Может быть, недостаточно крупный. Но по мере дальнейшего развития города, бизнеса, будет развиваться и авиация», — резюмировал Ильичев.
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