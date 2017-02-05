Правительство сократило перечень административных процедур для индивидуальных предпрнимателей и юридических лиц.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2017 года №92 внесены изменения и дополнения в единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156.

Поправки приняты в целях упрощения административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе уменьшения количества административных процедур, а также сокращения перечня документов, времени осуществляемых процедур, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, с учетом практики применения единого перечня.

В частности, меняются сроки действия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении административной процедуры в связи с тем, что срок действия выдаваемого заключения экспертизы промышленной безопасности должен быть соотнесен с расчетным сроком службы по эксплуатационной документации согласно перечню случаев проведения экспертизы промышленной безопасности в отношении потенциального опасных объектов и технических устройств. В соответствии с постановлением, размер платы, взимаемой при выдаче свидетельства о регистрации радиоэлектронного средства и (или) высокочастотного устройства гражданского назначения, являющегося источником электромагнитного излучения снижен с 0,9 до 0,4 базовой величины за единицу.

Также произведена корректировка графы «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры», а в связи с Договором о ЕАЭС изменилась терминология, применяемая в рамках Евразийского экономического пространства.

Для снижения финансовых затрат на хранение товаров, предназначенных для помещения под таможенную процедуру уничтожения, снижены ранее установленные сроки выдачи заключений о возможности уничтожения товаров, предназначенных для помещения под таможенную процедуру уничтожения выполнения административной процедуры с 1 месяца до 10 рабочих дней.