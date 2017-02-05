В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Биометрическая идентификация и IP-видеотелефония на базе одного устройства Safran MorphoAccess Sigma В семействе оборудования MorphoAccess Sigma компании Safran появились новые терминалы-считыватели отпечатков пальцев, которые имеют корпус, защищенный в соответствии с...

В семействе оборудования MorphoAccess Sigma компании Safran появились новые терминалы-считыватели отпечатков пальцев, которые имеют корпус, защищенный в соответствии с классом IP65, высокоточный оптический сенсор, пятидюймовый сенсорный экран с гибко настраиваемым пользовательским интерфейсом. И используют один из эффективных алгоритмов распознавания папиллярного рисунка. С помощью новых терминалов MorphoAccess Sigma может осуществляться биометрическая идентификация от 3 до 10 тысяч сотрудников, а при необходимости и идентификация по картам доступа стандартов Prox, iClass, MIFARE, MIFARE Plus и DESFire. Важно отметить, что эти устройства имеют функции видеотелефона, поскольку оборудованы камерой, микрофоном и динамиком. Высокая, меньше, чем за секунду, скорость распознавания отпечатков пальцев позволяет использовать новые биометрические терминалы на объектах с большой посещаемостью.Биометрическая идентификация на базе MorphoAccess Sigma отличается повышенной точностью, которую обеспечивают новейшие алгоритмы распознавания папиллярных узоров, разработанные Safran, позволяющие обнаружить на отпечатках пальцев ложные данные, привнесенные шрамами или загрязнениями. Для получения качественного шаблона отпечатка пальца и упрощения его идентификации в новых устройствах используется сканер MSO300 с увеличенной площадью оптического сенсора.При ведении учета рабочего времени средствами биометрического терминала MorphoAccess Sigma можно значительно упростить контроль персонала. Для этого на считывателе необходимо запрограммировать до 16 сенсорных функциональных клавиш, а также ввести в память интервалы времени для разрешения доступа персонала и календарь нерабочих праздничных дней. Благодаря этому на базе Sigma может быть реализована не только биометрическая идентификация, но и учет отработанных каждым сотрудником часов. Все идентификационные данные можно хранить локально на MorphoAccess Sigma, поскольку емкость его журнала превышает 1 миллион записей.Точная и высокоскоростная биометрическая идентификация в MorphoAccess Sigma может быть дополнена возможностями верификации, для чего новые терминалы необходимо дооснастить считывателями RFID-карт стандартов Prox, iClass, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire. В режиме Верификация производится аутентификация персонала не только по отпечаткам пальцев, но и по RFID-картам доступа, что снижает риск ложного пропуска посторонних лиц. Важно отметить, что в новинках реализована защита от использования поддельных отпечатков пальцев, так называемых биометрических муляжей, а также от прохода под принуждением, за счет чего обеспечивается высокий уровень безопасности точки прохода.Защита от пыли и влаги по классу IP65 и работоспособность в широком, от минус 20 до плюс 60 градусов, диапазоне температур позволяют устанавливать новый биометрический терминал и в неотапливаемых помещениях. Поскольку биометрическая идентификация сопровождается управлением замками дверей или турникетами, MorphoAccess Sigma оснащен 2 универсальными вводами, включая дверной контроль, 2 универсальными выводами и дверным реле.Для совместимости с оборудованием СКУД сторонних производителей Sigma имеют интерфейс Wiegand, настраиваемый до 512 бит. Встроенный цветной пятидюймовый сенсорный дисплей устройства предоставляет доступ к пользовательскому интерфейсу, который можно настроить под требования компании с установкой собственного контента. Например, корпоративного видео, аудиосообщений, обоев.Дополнительным преимуществом MorphoAccess Sigma является поддержка ими видеотелефонной связи с использованием встроенной камеры, микрофона, динамика и дисплея. На базе биометрического терминала Safran видеозапись и аудиосвязь осуществляются по IP-протоколу, что обеспечивает высокую скорость и качество передаваемых данных.По желанию службы безопасности биометрическая идентификация может сопровождаться одним из двух вариантов работы видеотелефона. Это вызов или наблюдение. Например, функция вызова полезна для обмена такими срочными сообщениями, как запрос на удаленное открытие двери, а наблюдение для визуальной идентификации человека, осуществляющего проход через точку доступа.www.armosystems.ru