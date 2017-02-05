В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пожарная безопасность при устройстве камина Прежде чем монтировать камин в особняке или в обычной городской квартире, стоит учесть ряд аспектов. В частности, то, что даже очень хорошо сложенному камину...

Прежде чем монтировать камин в особняке или в обычной городской квартире, стоит учесть ряд аспектов. В частности, то, что даже очень хорошо сложенному камину требуется качественная теплоизоляция. Именно теплоизоляция позволяет сделать камин не только красивым элементом декора, но и надежным, а главное, безопасным источником тепла. Это касается и дровяной, и газовой, и электрической разновидностей топок. Качественная теплоизоляция не позволит горячему воздуху утекать через щели, отапливать улицу, а направит его внутрь помещения, создавая желанный микроклимат. Даже если ее не предусмотрели на этапе строительства камина или есть желание обновить ту, что была прежде, стоит пожертвовать некоторым количеством времени и финансов, поскольку результат того стоит. А если выбрать еще и правильный материал, то одним действием можно решить сразу несколько проблем.Возьмем, к примеру, известную и популярную во всем мире каменную вату, которую производят из натурального камня. Она обладает рядом уникальных свойств, решающих несколько задач одновременно. Как производное камня, этот материал долговечен, не боится влаги, химического и температурного воздействия. Но что особенно важно, каменная вата является негорючим материалом. Волокна материала выдерживают температуру до 1000 градусов, соответственно, и сам теплоизоляционный слой останется невредим и не даст распространиться огню дальше.За счет того, что тонкие волокна каменной ваты расположены в плитах хаотично и между ними много воздуха, материал отлично держит тепло. Сочетание этих качеств способствует тому, что утеплитель активно применяют даже в промышленных условиях, где круглосуточно работают огромные и высокотемпературные печи. Такие крупные производители каменной ваты, как компания ROCKWOOL, выпускают и универсальные материалы, и специализированные продукты, которые с легкостью решают конкретные задачи. Например, плиты КАМИН БАТТС предназначены как раз для утепления каминов или печей в саунах и банях. Материал снабжен слоем алюминиевой фольги, которая хорошо отражает тепло.Для изоляции декоративного короба, внутри которого находится источник высокой температуры, стальной корпус топки, требуется установить каркас из стального профиля, заполнить его плитами, проклеить стыки самоклеящейся алюминиевой лентой, затем закрепить на каркасе гипсоволокнистые плиты и выполнить декоративную отделку. Кстати, фольгированный слой необходимо направлять к источнику тепла. Если каркас короба сделан из металлического профиля, плиты устанавливают враспор между направляющими. Сверху утепленный короб декорируют камнем или любым другим материалом. Аналогично утепляется и дымоход, а также места, где он соприкасается с перекрытиями.Вне зависимости от того, из какого материала выполнена труба или в каком месте кровли она выведена, на конек или на скат, на нее влияет ряд факторов риска. Это конденсат, который образуется от перепада температур и провоцирует разрушение дымохода. Это пожароопасность. Труба может нагреваться, а через невидимые трещины могут вылетать искры. Это и потери тепла. Они возникают в местах прохода трубы сквозь кровлю. И, наконец, это затекание влаги или попадание снега. Поэтому в местах проходов трубы через конструкции желательно сделать специальный теплоизолированный короб. Особенно это важно, если кровля или потолок уже были утеплены каменной ватой, так как нарушать целостность парогидроизоляционных слоев не слишком полезно.В этом случае, прежде чем прорезать отверстие для дымохода, крестообразно разрезают слои паротеплогидроизоляции, вставляют короб и закрепляют на его наружных стенках образовавшиеся уголки теплоизоляции кровли или потолка. Пространство внутри короба заполняют каменной ватой. Толщину защитной конструкции следует выбирать, исходя из требований СНиП. По нормам толщина разделки в местах прохода трубы через перекрытие должна составлять при незащищенных конструкциях не менее 500, при защищенных не менее 380 миллиметров.Кроме того, расстояние от кирпичной или бетонной трубы до горючих конструкций кровли должно составлять не менее 130 миллиметров, а от керамических труб от 130 миллиметров с теплоизоляцией до 250 миллиметров без таковой. Снаружи дымоход защищают от попадания осадков металлическим фартуком, во многих кровельных системах предусмотрены для этого удобные в монтаже и весьма функциональные элементы, которые к тому же не портят дизайн крыши.www.rockwool.ru