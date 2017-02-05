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Александру Лукашенко направили официальное приглашение принять участие в Ассамблее деловых кругов

06.02.2017 15:47 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 6 февраля. Официальное приглашение принять участие в ХVIII Ассамблее деловых кругов Беларуси Александру Лукашенко направлено 1 февраля. Текст письма размещен на сайте Минского столичного союза предпринимателей и работодателей.

"Осознавая необходимость развития белорусской государственности, укрепления национальной экономики, важнейшими инструментами которых является формирование механизмов публично-частного партнерства и развитие деловой инициативы, уверены, что Ваше личное участие даст позитивный посыл для развития частного предпринимательства в Республике Беларусь", — сказано в приглашении.

В письме отмечается, что на ассамблее, которая состоится 1 марта в Национальной библиотеке, будут обсуждаться приоритетные направления совершенствования делового климата, улучшение позиции Беларуси в международных рейтингах, основные вызовы для экономики и предпринимательства в 2017 году, повышение эффективности диалога бизнеса и власти, формирование современной промышленной политики, динамика цифровой трансформации экономики, формирование стратегии развития предпринимательства и повышение конкурентоспособности экономики и экспортного потенциала, а также инструменты привлечения иностранных инвестиций.

Сообщается, что в работе Ассамблеи примут участие действующие предприниматели — представители республиканских, региональных и отраслевых объединений промышленников и предпринимателей. Приглашены также руководители высших учебных заведений, Академии наук, научных и аналитических центров, банков, международных экономических и финансовых организаций, дипломатического корпуса.

Кроме того, на встречу приглашаются парламентарии, представители Администрации президента и Совмина, Комитета государственного контроля, Национального банка, Конституционного и Верховного судов, Генеральной прокуратуры, члены общественно-консультативных, экспертных и межведомственных советов при органах власти.

Во время ассамблеи будет обсуждаться проект разрабатываемого ежегодно деловым сообществом документа — Национальной платформы бизнеса Беларуси. Мероприятие в этом году пройдет под девизом "От взаимопонимания к взаимодействию".

Как сообщили БелаПАН в Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей, приглашение к участию в ассамблее на имя Александра Лукашенко направляется ежегодно. Однако власть на ней в последние годы обычно представляют министры либо их заместители. В работе ассамблеи в 2016 году приняли участие сразу несколько руководителей министерств — министр экономики Владимир Зиновский, министр торговли Владимир Колтович и глава МИД Владимир Макей.

В резолюции, принятой 2 марта 2016 года участниками прошлогодней ассамблеи, звучала адресованная Лукашенко просьба о встрече с лидерами бизнес-союзов. Однако с тех пор подобная встреча организована не была.

Приглашение принять участие в ассамблее 2017 года официальному лидеру устно передал экономист Ярослав Романчук 3 февраля во время его встречи с представителями общественности и СМИ, на что Лукашенко ответил: "Пригласите — приду даже на эту ассамблею".

Президент участвовал в Ассамблее деловых кругов в 1994 году, через несколько месяцев после своего избрания.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 февраля. Официальное приглашение принять участие в ХVIII Ассамблее деловых кругов Беларуси Александру Лукашенко направлено 1 февраля. Текст письма...

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