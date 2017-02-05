|
Утепление пластиковых окон с SOUDAL
06.02.2017 12:01 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
SOUDAL делится информацией об утеплении пластиковых окон. Монтажные пены Soudafoam Professional 60 зимняя, Soudafoam Maxi 70 зимняя, Soudafoam Maxi Арктика, зимняя монтажная пена с аппликатором Genius Gun, а также силиконовый герметик Silirub помогут избавиться от источников холода. Существует достаточно много причин, по которым холодный воздух проникает в дом. Резиновый уплотнитель потерял свойства упругости, неправильно настроена фурнитура на сезон, недостаточно точек прижима створки. Однако наиболее распространенной причиной похолодания в доме становятся щели под оконными откосами. Подобные щели могут появиться, когда силиконовые герметики и монтажная пена теряют свои свойства и разрушаются, особенно если ранее использовались герметики и пена сомнительного качества.
Прежде всего необходимо убедится в том, что холодный воздух поступает в дом именно через окно. Для этого нужно взять свечу или зажигалку и провести пламенем по периметру окна, под подоконником, а также вдоль стыков створок и штапиков. Места, где огонь отклонился в сторону или погас, нуждаются в утеплении.
Если ранее уже использовалась пена, ее необходимо удалить с помощью стальной щетки, скребка или ножа. После этого область, с которой предстоит работать, обрабатывается обезжиривающим составом, который поможет закрепиться новой пене. В полости вводится монтажная пена. После того, как пена застынет, излишки удаляются ножом. С целью защиты пены от разрушения данные области штукатурятся и окрашиваются.
Щели по периметру окна, в зонах стыков рамы и откосов, подоконников рекомендуется герметизировать силиконовым герметиком. Силикон Silirub является еще одним надежным, простым в применении и доступным по цене вариантом утеплителя. Примечательно, что он не усаживается, весьма эластичен, с годами не меняет цвет, стоит недорого. Силиконовые герметики помогают заделывать незначительные щели по периметру окон в местах стыков.
Главной особенностью зимней линейки монтажных пен SOUDAL является возможность проводить работы при низких температурах. А именно, до 10, а с Soudafoam Maxi Арктика до 25 градусов мороза. Еще одним из преимуществ монтажных пен и герметиков фирмы Soudal является их отличная адгезия к строительным материалам, а также превосходная теплоизоляция и звукоизоляция. При этом аппликатор Genius Gun от SOUDAL позволяет выпускать пену частично, делая перерыв в работе в любое время, а также, что особенно важно, он позволяет контролировать поток пены, а это значит, что не придется срезать лишнюю.
www.soudal.ru
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SOUDAL делится информацией об утеплении пластиковых окон. Монтажные пены Soudafoam Professional 60 зимняя, Soudafoam Maxi 70 зимняя, Soudafoam Maxi Арктика, зимняя монтажная пена с...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии