В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Утепление пластиковых окон с SOUDAL SOUDAL делится информацией об утеплении пластиковых окон. Монтажные пены Soudafoam Professional 60 зимняя, Soudafoam Maxi 70 зимняя, Soudafoam Maxi Арктика, зимняя монтажная пена с...

SOUDAL делится информацией об утеплении пластиковых окон. Монтажные пены Soudafoam Professional 60 зимняя, Soudafoam Maxi 70 зимняя, Soudafoam Maxi Арктика, зимняя монтажная пена с аппликатором Genius Gun, а также силиконовый герметик Silirub помогут избавиться от источников холода. Существует достаточно много причин, по которым холодный воздух проникает в дом. Резиновый уплотнитель потерял свойства упругости, неправильно настроена фурнитура на сезон, недостаточно точек прижима створки. Однако наиболее распространенной причиной похолодания в доме становятся щели под оконными откосами. Подобные щели могут появиться, когда силиконовые герметики и монтажная пена теряют свои свойства и разрушаются, особенно если ранее использовались герметики и пена сомнительного качества.Прежде всего необходимо убедится в том, что холодный воздух поступает в дом именно через окно. Для этого нужно взять свечу или зажигалку и провести пламенем по периметру окна, под подоконником, а также вдоль стыков створок и штапиков. Места, где огонь отклонился в сторону или погас, нуждаются в утеплении.Если ранее уже использовалась пена, ее необходимо удалить с помощью стальной щетки, скребка или ножа. После этого область, с которой предстоит работать, обрабатывается обезжиривающим составом, который поможет закрепиться новой пене. В полости вводится монтажная пена. После того, как пена застынет, излишки удаляются ножом. С целью защиты пены от разрушения данные области штукатурятся и окрашиваются.Щели по периметру окна, в зонах стыков рамы и откосов, подоконников рекомендуется герметизировать силиконовым герметиком. Силикон Silirub является еще одним надежным, простым в применении и доступным по цене вариантом утеплителя. Примечательно, что он не усаживается, весьма эластичен, с годами не меняет цвет, стоит недорого. Силиконовые герметики помогают заделывать незначительные щели по периметру окон в местах стыков.Главной особенностью зимней линейки монтажных пен SOUDAL является возможность проводить работы при низких температурах. А именно, до 10, а с Soudafoam Maxi Арктика до 25 градусов мороза. Еще одним из преимуществ монтажных пен и герметиков фирмы Soudal является их отличная адгезия к строительным материалам, а также превосходная теплоизоляция и звукоизоляция. При этом аппликатор Genius Gun от SOUDAL позволяет выпускать пену частично, делая перерыв в работе в любое время, а также, что особенно важно, он позволяет контролировать поток пены, а это значит, что не придется срезать лишнюю.www.soudal.ru