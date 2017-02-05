В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Практика российского мостостроения В 2017 году начнется строительство самого высокого в Москве вантового моста через Москву-реку. Конструкция будет представлять собой 137-метровую мачту в форме...

В 2017 году начнется строительство самого высокого в Москве вантового моста через Москву-реку. Конструкция будет представлять собой 137-метровую мачту в форме перевернутой буквы Y, которая будет поддерживать мост при помощи металлических тросов. Сегодня современные мостовые конструкции призваны не только решать транспортные задачи, но и становиться местными достопримечательностями. Инновационные технологии и строительные материалы позволяют воплощать самые смелые и технически сложные архитектурные идеи, в числе которых мосты Миллениум, Русский мост, Золотой рог. Главным источником архитектурной выразительности в мостостроении являются несущие конструктивные элементы, а не декоративная обработка их отдельных частей, рассказывает Максим Кирсанов, эксперт строительного холдинга группы компаний ПромСтройКонтракт. Поэтому широкое применение в мостостроении нашла монолитная технология, позволяющая создавать нестандартные конструкции без привязки к типовым проектам.Так, главной особенностью моста Миллениум, самого высокого моста в Татарстане, стал монолитный пилон, напоминающий по форме букву М. Конструкция объединяет два рядом стоящих моста в единое целое и символизирует тысячелетнюю историю города, являясь одной из его достопримечательностей. В последнее время широкое распространение получило возведение мостов с большими пролетами. Повысить эстетическую привлекательность сооружений с расстоянием между опорами, превышающим 100 метров, сохранив при этом их прочность, позволяет технология преднапряжения бетона.Главной целью при строительстве является надежность, прочность и долговечность мостов, чему и способствует технология преднапряжения, делится опытом Иван Ягодкин, руководитель проектов компании ДСИ-ПСК. Технология делает конструкцию прочнее. Мы получаем некую внутреннюю пружину, которая усиливает большие пролеты. Кроме того, при одинаковых объемах работ в обычном армировании пролета операцию выполняют 12-15 человек, а при использовании технологии преднапряжения с этой задачей справляются шестеро.Одним из примеров успешной реализации строительства моста при помощи технологии преднапряжения стал Золотой Рог. По словам руководителя проекта Ивана Ягодкина, при его возведении использовались различные системы преднапряжения. Не только в анкерных пролетах, но и при монтаже нижней и верхней распорок и временных стяжек между двумя ногами пилонов. А также для сопряжения консолей моста железобетонными анкерами. Эксперт отметил, что в конструкцию этого моста было вмонтировано около 1000 тонн высокопрочной арматуры. Приблизительно 1000 километров металлических прядей.Важной составляющей при строительстве мостов являются и строительные материалы. По словам Ольги Миловановой, менеджера по развитию продукта в сегменте Строительство группы СВЕЗА, к опалубочным системам, применяемым при возведении мостов, предъявляются высокие требования к нагрузке. Так, ламинированная березовая фанера в составе опалубки обладает уникальной прочностью. По соотношению вес-прочность втрое превосходит сталь.Русский мост через пролив Босфор Восточный представляет собой показательный пример использования современных материалов в непростых климатических условиях. Бетонирование конструкций одного из пяти крупнейших в мире вантовых мостов осуществлялось с помощью скользящей гидравлической и радиусной балочно-ригельной опалубки с ламинированной фанерой СВЕЗА.При определенных сложностях снабжения и финансирования этого проекта высокая оборачиваемость российской березовой фанеры СВЕЗА стала спасением для строителей. В условиях повышенной влажности и интенсивного использования щиты выдерживали до 40 циклов заливки, рассказывает Максим Кирсанов. К примеру, китайские аналоги выдерживают максимум 5 циклов, что точно не позволило бы строителям уложиться в срок и заявленные сметы.Современные мосты не только улучшают транспортное сообщение, но и получают народное признание. Так, вантовые мосты через пролив Босфор Восточный и бухту Золотой Рог стали одними из победителей масштабного конкурса Семь чудес Приморья, организованного и проведенного в честь 75-летия Приморского края.www.sveza.ru