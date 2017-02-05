Правительство готово подписать соглашение и получить кредит на 3 миллиарда от МВФ. При наличии политической воли президента.

составили 4 млрд 985 млн долларов США, увеличившись за январь на 57,8 млн долларов (на 1,2%). Золотовалютные резервы Беларуси на 1 февраля 2017 года4 млрд 985 млн долларов США, увеличившись за январь на 57,8 млн долларов (на 1,2%).

В национальном определении объем ЗВР составил 5 394,2 млн долларов США, увеличившись за январь на 209,2 млн долларов США (на 4%).

ЗВР выросли за счет поступлений средств от продажи облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также поступлений от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

"Тормозом" для роста ЗВР стало плановое погашение внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте.

увеличились на 751,4 млн долларов США (на 18%) - до 4 927,2 млн долларов США (в эквиваленте) по состоянию на 1 января 2017 года. В 2016 году золотовалютные резервы Республики Беларусь в определении ССРД МВФна 751,4 млн долларов США (на 18%) - до 4 927,2 млн долларов США (в эквиваленте) по состоянию на 1 января 2017 года.

рост ЗВР не менее чем на 500 млн долларов США. Основные направления денежно-кредитной политики на 2017 год предусматриваютне менее чем на 500 млн долларов США.

"ЗВР нужны не только для погашения внешних долгов, но и внутренних"

Бывший глава Национального банка Станислав Богданкевич считает, что Беларусь имеет только половину необходимых золотовалютных резервов.

- ЗВР Беларуси за 2016 год выросли на 751,4 млн долларов США - до 4 млрд 927,2 млн долларов. Насколько прочна "подушка безопасности"?

- Беларуси нужны минимум 10 миллиардов долларов золотовалютных резервов.

ЗВР выполняют две основные функции: гарантии погашения внешней задолженности, иначе надо объявлять дефолт, и стабилизация денежной системы. Надо обеспечивать минимум трехмесячный импорт - а это примерно и есть 10 миллиардов долларов.

- Обслуживание суверенного долга в иностранной валюте прогнозируется на уровне 3,4 млрд долларов в 2017 году, при этом на выплаты внешнего долга приходится 1,8 млрд. ЗВР хватает только на раздачу долгов...

- Да, но обычно Беларусь так долги не отдает. Власти постоянно берут внешние займы: в прошлом году внешний долг вырос более чем на миллиард долларов, и внутренний долг тоже вырос. А внутренний долг образуется в том числе и за счет распространения Минфином долговых расписок внутри страны в долларовом эквиваленте. Это ненормально, когда правительство берет займ у народа в долларах. Формально руководство заявляет о стремлении снизить дедолларизацию экономики, а фактически даже увеличиваем ее. Поэтому резервы нужны не только для погашения внешних долгов, но и внутренних - населения, коммерческих банков.

- Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со "Стабильным" прогнозом. Риски дефолта высоки?

- Это самый низкий положительный показатель. С - это уже банкротство, дефолт, В - кое-что, А - хороший показатель.

"В-" - самый низкй показатель устойчивости национальной валюты и экономики. Но это все-таки нормальный показатель для страны, которая находится в депрессии, в рецессии. Просроченных долгов не так и много, а на уровне государства их, по-моему, вообще нет. Правда, руководство не платит 550 миллионов долларов за газ России, но этот долг мы не считаем.

- Удастся ли Беларуси нарастить ЗВР в 2017 году, учитывая весьма непростые отношения с Россией?

встречу Лукашенко с народом . Вице-премьер Матюшевский ответил, что по всем вопросам существуют договоренности с Международным валютным фондом на получение кредитов - нужно только политическое решение. Как я понял, правительство долговорилось и по коммунальным платежам, и по другим спорным вопросам; правительство готово подписать соглашение и получить кредит на 3 миллиарда от МВФ. При наличии политической воли президента. - Я слушал. Вице-премьер Матюшевский ответил, что по всем вопросам существуют договоренности с Международным валютным фондом на получение кредитов - нужно только политическое решение. Как я понял, правительство долговорилось и по коммунальным платежам, и по другим спорным вопросам; правительство готово подписать соглашение и получить кредит на 3 миллиарда от МВФ. При наличии политической воли президента.

Раз правительство согласно на кредит МВФ, значит, согласно с условями МВФ. А МВФ требует жить по средствам: не повышать зарплату за счет эмиссии, не выпускать продукцию себе в убыток, не финансировать из бюджета предприятия, которые, скажем, являются банкротами на протяжении трех и более лет. Делать элементарные вещи, которые нужны не для фонда, а для самих себя.

- Я так понимаю, кредит МВФ рассматривается белорусским вариантом как крайний вариант - на случай, если с Россией не срастется.

- Кредит МВФ более выгодный, чем российские кредиты; МВФ может выдать кредит под 2-3%, а Россия по такой ставку не даст. И Лукашенко говорил об этом, критикуя Путина: если Россия и дает кредиты, то в 3-4 раза дороже, чем МВФ. Лучше всего брать кредит у МВФ, но вряд ли фонд даст всю сумму сразу; например, дадут 100 миллионов долларов на выполнение определенных обязательств. Нужно вести нормальную экономику, которая называется рыночной.