Большинству журналистов, которые присутствовали на «Большом разговоре с президентом» 3 ноября, так и не дали возможность задать вопрос. БелаПАН не видит смысла участвовать в мероприятиях, где ее представителей зовут на роль массовки, говорится в заявлении информационной компании.



Фото: president.gov.by

— Приходится констатировать, что хуже организованного мероприятия с участием Александра Лукашенко нам видеть до сих пор еще не приходилось.

Несмотря на рекордную продолжительность встречи — 7 часов 20 минут — и более чем сотню его участников, лишь трети журналистов удалось задать вопросы.

— Остальных, похоже, позвали ради массовки. Но если участие в таком мероприятии может потешить самолюбие общественных деятелей и экспертов, то журналистам такие утехи не нужны

В БелаПАНе подчеркивают, что организаторы мероприятия могут сослаться на новый формат встречи, в котором должны были дать возможность широкому широкому кругу общества.

— Но никакой общественный круг не может быть хоть сколько-нибудь широким, пока журналисты лишены права задавать вопросы. Голос народа — это не отобранные каким-то образом десяток человек из уличного опроса и не подобранные специально общественные деятели и эксперты. Во всем мире голос народа — голос журналистов. Медиа — это звукоусилители существующих в обществе мнений и требований, и наша задача — чтобы власть постоянно слышала живой голос народа.

В заявлении отмечается, что в Беларуси за последние 20 лет «целенаправленно разрушались механизмы диалога власти с обществом и отчетности чиновников».

— Пресс-службы большинства государственных органов превратились в бюрократические институты, которые имеют целью ограничивать доступ журналистов к информации. Чиновники в своей основной массе боятся давать комментарии не только независимым, но и государственным медиа. Стало системой, что сотрудникам БелаПАН и других независимых СМИ отказывают в доступе на заседания Совета министров. На большинство мероприятий с участием Александра Лукашенко допускается очень узкий пул журналистов из государственных СМИ.

В информационной компании считают это большой ошибкой власти в ее отношениях с медиа и обществом в целом.

— Во время «Большого разговора с президентом» представители БелаПАН и большинства других медиа были лишены возможности выполнить свой профессиональный долг — задать вопросы главе государства. Фактически нас использовали в роли статистов. Воспринимаем это как оскорбление и заявляем, что не видим смысла участвовать в мероприятиях, куда нас приглашают ради массовки, а не для выполнения наших профессиональных обязанностей.

В компании настаивают на отдельном интервью с Александром Лукашенко, так как «у журналистов и общества накопилось много вопросов о сегодняшнем дне и будущем Беларуси, которые и после „Большого разговора“ остаются без ответа».

БелаПАН также призывает власть создать в Беларуси благоприятные условия для работы журналистов и наладить систему оперативного общения их представителей, включая высших государственных чиновников, со СМИ независимо от формы собственности.

От БелаПАНа, крупнейшего негосударственного информагентства страны, на мепроприятии у президента присутствовал гендиректор компании Алесь Липай. Из негосударственных белорусских СМИ лишь главный редактор газеты "Народная воля" Иосиф Середич смог задать свои вопросы президенту.