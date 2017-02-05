МИНСК, 6 фев — Sputnik. Беларусь поднялась на второе место в рейтинге цен на бензин в странах Европы за 2016 год — с третьей позиции, которую она занимала по итогам 2015 года.

Согласно данным, подготовленных экспертами РИА Рейтинг, по-прежнему самый дешевый бензин продается в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина в этой стране составляет 26,5 российских рубля.

"На второе место поднялась Беларусь, здесь литр бензина стоит 36,6 рубля. Россия расположилась на третьем месте с ценой 38,6 рублей. В нашей стране за год цены на бензин и дизельное топливо выросли примерно на 5%, что соответствует уровню инфляции", — говорится в исследовании .

На четвертом месте, как и в прошлом рейтинге, находится Украина, при этом здесь бензин дороже, чем в России на 34%.

Самый дорогой бензин из стран Европы в пересчете на российскую валюту, по-прежнему, продается в Нидерландах — 99,7 рублей за литр. По сравнению с лидером рейтинга — Казахстаном, в Нидерландах бензин дороже почти в 4 раза. На второе место по дороговизне бензина опустилась Греция, где литр топлива обойдется в 98,6 рублей. Практически столько же придется заплатить автолюбителям в Италии и Норвегии. Основной причиной сложившейся стоимости топлива в странах с дорогим бензином являются высокие налоговые ставки, составляющие существенную часть цены.

В исследовании отмечается, что в 2016 году наблюдалась тенденция роста нефтяных цен, что повлияло на конечные цены на бензин для жителей Европы.

"Практически во всех странах, участвующих в рейтинге, отмечается рост цен на бензин и дизельное топливо. В среднем, цены на бензин в европейских государствах, по сравнению с началом прошлого года, выросли на 10,2%", — отмечается в исследовании.

Как полагают авторы исследования, при сохранении тенденции роста цен на нефть, в 2017 году следует ожидать и роста цен на бензин в европейских странах. Тем не менее, по мнению экспертов РИА Рейтинг, в России рост цен на топливо должен сохранится на уровне инфляции, то есть составит примерно 4-5%.

Рейтинг был составлен на основе данных статистики государств Европы по состоянию на середину января 2017 года (в Казахстане и Норвегии по итогам декабря 2016 года) по ценам на бензин с октановым числом 95 (в России с октановым числом 95 и выше). Анализ цен производился путем пересчета местной валюты в рубли по курсу ЦБ РФ на 21 января 2017 года.

В Беларуси в последний раз цены на автомобильное топливо повышались в январе 2015 года.