В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бесплатный билет на выставку Interzum 2017 Каждые два года выставка Interzum становится центром международного производства мебели и интерьерного дизайна. Лица, принимающие решения, ведущие специалисты и...

Каждые два года выставка Interzum становится центром международного производства мебели и интерьерного дизайна. Лица, принимающие решения, ведущие специалисты и формирователи общественного мнения в сфере производства мебели используют данную выставку как сетевую платформу. Interzum способствует продвижению разработок, поскольку является площадкой, где ведущие разработчики черпают свое вдохновение. Здесь посетители из разных стран мира могут встретиться с международными экспонентами для установления деловых связей. Только на выставке Interzum можно найти все необходимые компоненты для будущих успешных продаж. Продукционные новшества, технические новинки и инновационные материалы. Вся отрасль мебельной промышленности соберется в одном месте, чтобы увидеть премьеры инновационных продуктов и заглянуть в будущее ресурсосбережения, вторичного использования и растущей области перехода к цифровым технологиям. Это только некоторые темы, которые будут играть важную роль в 2017 году. Те, кто стремиться создать действительно хороший бизнес, не могут пропустить Interzum в Кельне.Interzum является ведущей платформой для захватывающих мировых премьер, сенсационных инновационных продуктов и отраслевых разработок. Все это делает участие в мероприятии для лиц, принимающих решения, архитекторов, дизайнеров обязательным. В 2015 году на выставке побывало 58023 посетителя. Разделение на сегменты Материалы и природа, Функциональность и компоненты и Текстиль и оборудование позволяет легко сориентироваться на выставке. В 2017 году выставка будет более разнообразной и лучше структурированной.Сохранение природных ресурсов, возобновляемое сырье, инновационные поверхности, это лишь немногие из тенденций в этой области. Здесь найдутся лучшие новые компоненты для будущего успеха. Хороший дизайн начинается с продукта от поставщика. Выставка Interzum 2017 продемонстрирует, как можно удовлетворить растущие потребности клиентов в технологии, энергоэффективности, комфорте и удобстве. На сайте Masterproff.ru можно воспользоваться бесплатным входным билетом на международную выставку Interzum, которым можно также пользоваться для проезда в общественном транспорте.www.masterproff.ru