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Дом в подарок победителю конкурса Дом за год от концерна Grundfos и других партнеров проекта Forumhouse.ru

06.02.2017 13:16 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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С 1 февраля 2017 года стартовал проект портала Forumhouse Дом за год, в рамках которого команда специалистов совместно с партнерами проекта построит дом. Все желающие смогут отслеживать каждый этап строительства онлайн и узнавать новое о современных технологиях. В конце проекта данный дом будет разыгран среди участников. Партнером строительства в части насосного оборудования станет концерн Grundfos. Уютный и технологичный дом площадью 146 квадратных метров будет построен на участке площадью 600 квадратных метров в Чеховском районе Московской области, в 45 километрах от Москвы. Создатели проекта Дом за год ставили перед проектом несколько важных задач. Это освещение новых тенденций в технологиях, повышение строительной культуры и грамотности потенциальных заказчиков, а также продвижение качественных материалов и оборудования.

Компания Grundfos поможет проекту в организации умных инженерных систем с использованием таких инновационных решений, как насосная установка SCALA 2, циркуляционный насос ALPHA3, комментирует Владимир Дурбажев, руководитель по развитию бизнеса, департамент бытового оборудования, GRUNDFOS, Россия. В течение года партнеры портала будут возводить загородный дом. Каждый этап строительства будет освещен на сайте Forumhouse.ru в специальном разделе.

Любой желающий сможет узнать, как построить дом с момента заложения фундамента до окончания внутренней отделки, и вместе со своей семьей поучаствовать в финальном этапе проекта, где будет разыгран главный приз, загородный дом. По условиям конкурса в течение года участники должны выполнять различные задания. В финал выйдут 5 семей, из которых пользователи портала путем онлайн-голосования выберут победителя. Более подробно ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте www.forumhouse.ru/dom.
 
 
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С 1 февраля 2017 года стартовал проект портала Forumhouse Дом за год, в рамках которого команда специалистов совместно с партнерами проекта построит дом. Все желающие...

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