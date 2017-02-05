В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Госдотации на капремонт возвращаются В конце 2016 года Минстрой России вынес на общественное обсуждение проект новой программы государственной поддержки капитального ремонта многоквартирных жилых...

В конце 2016 года Минстрой России вынес на общественное обсуждение проект новой программы государственной поддержки капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Условием получения финансовой помощи является применение в ходе работ энергоэффективных технологий. Предполагается, что за счет выделенных средств собственники жилья смогут покрыть до 50 процентов затрат на ремонт дома. Деньги будет выделять Фонд содействия реформированию ЖКХ. Федеральная программа капремонта, которая действовала в России с 2007 года, фактически завершилась уже некоторое время назад. Не секрет, что многие собственники многоквартирных домов были разочарованы тем, что не успели принять в ней участие. Теперь у них появится такая возможность. Но государство не готово выделять деньги вслепую, а рассчитывает на сознательное стремление жителей к экономии энергоресурсов. В первую очередь тепла, которое пока что зачастую расходуется так же бездумно, как и в прежние времена, комментирует Антон Белов, заместитель директора отдела тепловой автоматики компании Данфосс.Как отмечает специалист, решить задачу повышения энергоэффективности российского ЖКХ сегодня можно только путем внедрения энергосберегающих решений при капитальном ремонте зданий. Даже с учетом объемов массового жилищного строительства в течение последних 10–15 лет в нашей стране все равно преобладает жилой фонд, созданный до 2000 года, в основном в советский период.Например, по данным Аналитического центра при правительстве России, число построенных в период с 2005 по 2014 год новых квартир составило лишь одну седьмую от общего числа домохозяйств. Таким образом, обновляться жилой фонд будет еще очень долго, а значит, вопрос повышения его энергоэффективности лежит в плоскости капитального ремонта. И здесь не обойтись без участия сознательных собственников.В частности, при планировании капитальных ремонтов устаревшее отопительное и другое оборудование в зданиях должно заменяться не на новое точно такое же, а на современное, обеспечивающее улучшение условий комфортного проживания и одновременно экономию коммунальных ресурсов.Это, например, автоматизированные индивидуальные тепловые пункты с погодозависимым регулированием взамен устаревших элеваторных тепловых узлов, автоматические балансировочные клапаны на стояках, радиаторные терморегуляторы на отопительных приборах. Не менее остро стоит задача перевода старого жилого фонда на поквартирный учет тепла.Согласно данным, собранным специалистами Данфосс в ходе реализации многочисленных проектов в российском ЖКХ, в комплексе эти меры позволяют на 35-45 процентов сократить потребление тепла жилым фондом, одновременно избавив жителей многоквартирных домов от перетопов и необходимости переплачивать за тепло. А при поквартирном учете экономные собственники могут на 50 процентов снизить свои платежи за отопление.Но до сих пор этот эффект был отложенным, и за него нужно было бороться. Теперь же прогрессивные собственники жилья могут получить выгоду не только по результатам своей деятельности, направленной на энергосбережение, но и добиться государственной субсидии на капитальный ремонт, если он будет признан энергоэффективным.www.danfoss.ru