Польское Министерство внутренних дел и администрации заявило об обновлении правил, которые должны сдержать наплыв беженцев. Теперь будет проще депортировать и тех, кому отказано в предоставлении защиты на территории Польши. Кроме того, соседка Беларуси рассчитывает на создание специального центра для беженцев на территории Беларуси, в котором иностранцы будут ожидать решения о присвоении им соответствующего статуса. Об этом пишет польское издание dziennik.pl .



Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак. Фото с сайта polityka.pl

По словам министра внутренних дел Мариуша Блащака, запланированные изменения призваны защитить границу и упростить выдворение нелегальных мигрантов, которые уже проникли в Польшу или только предпринимают попытки приехать в страну или пытаются проехать через нее транзитом.

Проект законодательных изменений еще не представлен ни омбудсмену, ни в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Но эта инициатива уже вызвала большой резонанс в Польше.

Несмотря на то, что планируемые изменения в закон еще не были опубликованы, журналистам издания dziennik.pl удалось узнать, что МВД хочет продлить с 7 до 45 дней срок для выяснения потенциальной опасности конкретного иностранца для Польши. Предусматривается также сокращение времени на рассмотрение заявлений о предоставлении статуса беженца. Таким образом, Польша хочет привести свои законы в соответствие с аналогичными документами Евросоюза. Они позволяют принимать решение о том, может ли человек подать заявление о получении статуса беженца, еще на границе или в транзитной зоне.



Стихийный лагерь чеченских беженцев в Брест, август 2016 года. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Если же речь идет о большом количестве граждан третьих стран, которые ожидают прибытия в Польшу с целью получения статуса беженца, такое решение может быть принято и в месте размещения таких граждан возле транзитной зоны. Предусматривается возможность рассмотрения заявления на протяжении 28 дней и запрет на въезд в Польшу для заявителя на протяжении этого времени.

Это принципиальное изменение, которое должно быть подкреплено дополнительным соглашением с Беларусью о создании специального центра на польско-белорусской границе, — пишет dziennik.pl . Сегодня иностранец, который на погранпереходе просит о предоставлении статуса беженца, едет в специальный центр, где проверяют, имеет ли он право на международную защиту. Оттуда он может попасть в закрытый центр временного содержания, а если не представляет угрозы, может ожидать решения в любом месте Польши.

С прошлого года Польша ограничила въезд для беженцев без внесения соответствующих поправок в законодательство. По оценкам польских экспертов, самым проблемным местом на внешних границах является Тересполь, через который пытаются въехать чеченцы и таджики. В 2016 году отказано во въезде 118 тысяч раз, в 2015-м — 53 тысячи раз. Количество отказов не соответствует количеству людей, потому что многие иностранцы получили многократные отказы во въезде. Конфликт заключается в том, что пограничники не впускают в страну при отсутствии визы, предпринимающие попытки въезда утверждают, что рассчитывают на статус беженца, а значит, не обязаны иметь въездную визу. Правозащитники утверждают, что погранслужба сознательно нарушает польское и международное право.

Евросоюз заинтересован в укреплении границ с Беларусью. Это будет сделано после подписания Договора о реадмиссии, которым будет предусмотрена возможность о возврате в Беларусь лиц, которые въехали в Польшу нелегально. Подписание этого документа возможно уже в 2017-м году.