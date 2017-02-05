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В Бресте начато строительство отеля Hampton by Hilton

06.02.2017 17:32 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 6 февраля. Компания Hilton Worldwide подписала договор франшизы с белорусской компанией "Демарш" о строительстве первого отеля Hampton by Hilton в Бресте.

Как сообщила БелаПАН пресс-служба гостиничной сети, строительство отеля уже началось. Он рассчитан на 120 номеров и будет расположен недалеко от Брестской крепости. Открытие запланировано на конец 2018 года.

Hampton by Hilton в Бресте станет третьим объектом Hilton, действующим в стране. Ранее были открыты две гостиницы международной сети в Минске — Hampton by Hilton и DoubleTree by Hilton.

Как отметил старший вице-президент Hilton по развитию в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Патрик Фитцгиббон, наблюдается всплеск интереса со стороны потребителей к брендам сети в сегментах среднем и эконом. "Это подтверждается тем, что в Европе уже работают почти 100 отелей Hampton by Hilton. Беларусь не исключение, и наш объект в Бресте станет первым международным брендовым отелем в городе, предлагающим гостям размещение первоклассного уровня", — сказал он.

"Масштабные инвестиции, которые придут в Брест с открытием отеля, послужат дальнейшему развитию сферы туризма города. Отель будет находиться в непосредственной близости от исторических, культурных и архитектурных памятников Бреста, в том числе от расположенного в окрестностях города природного объекта, национального парка "Беловежская пуща", — заявил руководитель "Демарша" Дмитрий Дулько.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Минск, 6 февраля. Компания Hilton Worldwide подписала договор франшизы с белорусской компанией "Демарш" о строительстве первого отеля Hampton by Hilton в Бресте. Как...

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