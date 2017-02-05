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ФСБ России: создание пограничной зоны не предусматривает введение пограничного контроля
06.02.2017 17:43 — Новости Экономики | Tut.by
ФСБ России разъяснило что означает введение погранзоны на границе РФ с Беларусью. Как сообщило ведомство, данная мера призвана помочь в борьбе с незаконной миграцией, наркотрафиком и нелегальным ввозом товаров.
«Установление пограничной зоны не предусматривает осуществления пограничного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, открытия и функционирования пунктов пропуска (мест пересечения) через государственную границу РФ», — цитирует
Там напомнили, что порядок пребывания в пограничной зоне граждан России и Беларуси определен Правилами пограничного режима, утвержденными приказом ФСБ России от 15 октября 2012 года, «и равно действует как в отношении иностранных граждан, так и граждан РФ».
Введение пограничной зоны направлено «на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей» и осуществлено «в целях создания необходимых условий надежной охраны государственной границы».
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— Нельзя этого делать. Они что, лучше защищают границу, чем мы? В тысячу раз хуже, — резюмировал президент и назвал этот шаг чисто политическим выпадом.
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Там напомнили, что порядок пребывания в пограничной зоне граждан России и Беларуси определен Правилами пограничного режима, утвержденными приказом ФСБ России от...
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