|
Кнопки Smartec для управления аварийными выходами в ручном режиме
06.02.2017 14:07 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
В составе оборудования для СКУД марки Smartec появились устройства ST-ER116TSL-GN для экстренной разблокировки электрозамков дверей эвакуационных выходов, в том числе и оборудованных считывающими устройствами. Новинки имеют группу контактов для подачи или отключения питания электрозамка нормально-открытого либо нормально-закрытого типа и снабжены оригинальным светозвуковым индикатором контроля текущего состояния устройства или подконтрольного ему оборудования системы СКУД. Как и другие устройства этого типа, ST-ER116TSL-GN имеет защиту от случайного нажатия в виде защитной прозрачной откидывающейся крышки и пломбы. Простой монтаж ST-ER116TSL-GN осуществляется врезным или накладным способом. Накладной способ является самым быстрым с точки зрения установки устройства разблокировки двери и используется, когда система СКУД уже действует на объекте, а в помещениях выполнена финишная отделка и нет возможности штробить стены заново.
Врезной монтаж придает более эстетичный вид УРД ST-ER116TSL-GN, поскольку установка базы и компонентов устройства осуществляется в предварительно подготовленное углубление. При этом во избежание проблем при активации данного устройства СКУД в аварийной ситуации его рекомендовано размещать как можно ближе к выходу.
Универсальность нового устройства Smartec подтверждается различными вариантами его установки на объекте, где работает система СКУД. За счет широкого, от 20 градусов мороза до 60 градусов тепла, диапазона рабочих температур ST-ER116TSL-GN может использоваться как в отапливаемых, так и в неотапливаемых помещениях, в зависимости от того, где расположен аварийный выход.
При этом для исключения влияния влаги на работоспособность устройства оно поставляется в корпусе из пластика ABS с классом защиты IP40. Для удобства персонала устройство разблокировки двери системы СКУД оснащено световой и звуковой индикацией состояния, причем режимы работы этих индикаторов программируются независимо друг от друга.
Для управления электрозамком и связи с системой СКУД разблокирующее устройство ST-ER116TSL-GN оборудовано микропереключателем с тремя группами контактов, которые используются для управления замком двери любого типа, нормально-закрытого или нормально-открытого.
А также для передачи сигнала о срабатывании УРД в системы охранной и пожарной сигнализации. В зависимости от того, каким образом система СКУД ограничивает проход, при наличии или отсутствии на замке электрического напряжения, устройство разблокировки Smartec может быть настроено либо на размыкание, либо на замыкание контактов.
В случае наступления нештатной ситуации устройства ST-ER116TSL-GN позволяют значительно ускорить выход людей из помещений, в которых установлена система СКУД, поскольку с их помощью можно мгновенно разблокировать электрозамок двери эвакуационного выхода. Такая разблокировка осуществляется вручную.
Необходимо поднять прозрачную защитную крышку устройства, сорвать пломбу и нажать на кнопку в центре фронтальной панели. Наряду с этим разблокировка электрозамка аварийного выхода возможна и в автоматическом режиме по сигналу от системы СКУД, например, при срабатывании пожарной сигнализации.
В отличие от одноразовых устройств разблокировки дверей, в которых после их активации требуется замена защитной вставки, новые модели Smartec снабжаются откидной прозрачной крышкой. Благодаря этому использующая ST-ER116TSL-GN система СКУД сможет перейти в штатный режим работы быстро и без дополнительных расходов.
И управлять работой электрозамков, ограничивающих проход через двери аварийных выходов. При этом для возврата нового УРД к рабочему состоянию необходимо выполнить поворот ключа, входящего в комплект поставки. А для того, чтобы исключить его повторную активацию, требуется установить новую пломбу.
www.smartec-security.ru
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В составе оборудования для СКУД марки Smartec появились устройства ST-ER116TSL-GN для экстренной разблокировки электрозамков дверей эвакуационных выходов, в том числе и...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии