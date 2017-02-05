В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кнопки Smartec для управления аварийными выходами в ручном режиме В составе оборудования для СКУД марки Smartec появились устройства ST-ER116TSL-GN для экстренной разблокировки электрозамков дверей эвакуационных выходов, в том числе и...

В составе оборудования для СКУД марки Smartec появились устройства ST-ER116TSL-GN для экстренной разблокировки электрозамков дверей эвакуационных выходов, в том числе и оборудованных считывающими устройствами. Новинки имеют группу контактов для подачи или отключения питания электрозамка нормально-открытого либо нормально-закрытого типа и снабжены оригинальным светозвуковым индикатором контроля текущего состояния устройства или подконтрольного ему оборудования системы СКУД. Как и другие устройства этого типа, ST-ER116TSL-GN имеет защиту от случайного нажатия в виде защитной прозрачной откидывающейся крышки и пломбы. Простой монтаж ST-ER116TSL-GN осуществляется врезным или накладным способом. Накладной способ является самым быстрым с точки зрения установки устройства разблокировки двери и используется, когда система СКУД уже действует на объекте, а в помещениях выполнена финишная отделка и нет возможности штробить стены заново.Врезной монтаж придает более эстетичный вид УРД ST-ER116TSL-GN, поскольку установка базы и компонентов устройства осуществляется в предварительно подготовленное углубление. При этом во избежание проблем при активации данного устройства СКУД в аварийной ситуации его рекомендовано размещать как можно ближе к выходу.Универсальность нового устройства Smartec подтверждается различными вариантами его установки на объекте, где работает система СКУД. За счет широкого, от 20 градусов мороза до 60 градусов тепла, диапазона рабочих температур ST-ER116TSL-GN может использоваться как в отапливаемых, так и в неотапливаемых помещениях, в зависимости от того, где расположен аварийный выход.При этом для исключения влияния влаги на работоспособность устройства оно поставляется в корпусе из пластика ABS с классом защиты IP40. Для удобства персонала устройство разблокировки двери системы СКУД оснащено световой и звуковой индикацией состояния, причем режимы работы этих индикаторов программируются независимо друг от друга.Для управления электрозамком и связи с системой СКУД разблокирующее устройство ST-ER116TSL-GN оборудовано микропереключателем с тремя группами контактов, которые используются для управления замком двери любого типа, нормально-закрытого или нормально-открытого.А также для передачи сигнала о срабатывании УРД в системы охранной и пожарной сигнализации. В зависимости от того, каким образом система СКУД ограничивает проход, при наличии или отсутствии на замке электрического напряжения, устройство разблокировки Smartec может быть настроено либо на размыкание, либо на замыкание контактов.В случае наступления нештатной ситуации устройства ST-ER116TSL-GN позволяют значительно ускорить выход людей из помещений, в которых установлена система СКУД, поскольку с их помощью можно мгновенно разблокировать электрозамок двери эвакуационного выхода. Такая разблокировка осуществляется вручную.Необходимо поднять прозрачную защитную крышку устройства, сорвать пломбу и нажать на кнопку в центре фронтальной панели. Наряду с этим разблокировка электрозамка аварийного выхода возможна и в автоматическом режиме по сигналу от системы СКУД, например, при срабатывании пожарной сигнализации.В отличие от одноразовых устройств разблокировки дверей, в которых после их активации требуется замена защитной вставки, новые модели Smartec снабжаются откидной прозрачной крышкой. Благодаря этому использующая ST-ER116TSL-GN система СКУД сможет перейти в штатный режим работы быстро и без дополнительных расходов.И управлять работой электрозамков, ограничивающих проход через двери аварийных выходов. При этом для возврата нового УРД к рабочему состоянию необходимо выполнить поворот ключа, входящего в комплект поставки. А для того, чтобы исключить его повторную активацию, требуется установить новую пломбу.www.smartec-security.ru