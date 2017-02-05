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Не вписались в госпрограммы. СК задержал бизнесменов, выходцев из милиции

06.02.2017 18:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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На минувшей неделе в Осиповичах были задержаны известные местные бизнесмены, рассказали читали портала. По их словам, пикантность истории состоит в том, что предприниматели — в недавнем прошлом сотрудники правоохранительных органов.


Как удалось узнать TUT.BY, речь идет о руководителях компании «Техсоюз Полюс». Фирма была создана в 2012 году для выпуска «упаковочных материалов на основе полиэтилена». Компания удачно вписалась сразу в три важнейшие госпрограммы, писала в 2014 году газета «Асiповiцкi Край»: выпуска импортозамещающей продукции, использования инновационных технологий, развития регионов и малых городов. Поэтому у учредителей общества с ограниченной ответственностью — осиповичских бизнесменов Виталия Лисичкина и Дмитрия Михайлова — не возникло проблем в получении на самых выгодных условиях необходимых площадей и недостающих средств для организации производства. Здание — корпус малого артиллерийского полигона, который расположен в законсервированной части южного военного городка — Могилевский облисполком передал бесплатно, но вот «оживление» его было делом весьма затратным и долгим. Общий бюджет инвестпроекта составил примерно 7 млрд неденоминированных рублей.

«На прошлой неделе все руководство задержали. Не вписались они в госпрограммы. Последние несколько месяцев их проверяли. Были постоянные перебои с финансами», — говорят собеседники. «О них и проблемах на заводе знал весь город», — отметил источник. По словам собеседников, ставка была сделана на крупные местные компании: «дочку» российского «Технониколя», «Стеклозавод Елизово» и «Кровлю», которые нуждаются в пленке из полиэтилена высокого и низкого давления.

Лисичкин, Михайлов и директор «Техсоюз Полюса» Дмитрий Конкин — выходцы из правоохранительных органов, утверждают информированные источники.

Человек по фамилии Лисичкин был начальником отделения по борьбе с экономическими преступлениями Осиповичского РОВД. Конкин более 5 лет являлся старшим оперуполномоченным уголовного розыска, следует из информации со станицы директора «Техсоюз Полюса» в linkedin.

Начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Сергей Кабакович сказал, что в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 210 Уголовного кодекса в отношении трех руководителей коммерческих структур, жителей Могилевской области. Они подозреваются в том, что в период с июня 2015 по март 2016 года, злоупотребляя служебными полномочиями, совершили хищение на сумму 580,4 тыс. долларов. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
 
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Речь идет о руководителях компании "Техсоюз Полюс". Фирма была создана в 2012 году для выпуска "упаковочных материалов на основе полиэтилена".

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