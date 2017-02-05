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Основные новости дня 6 февраля всего за две минуты

06.02.2017 21:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Сокращение аппарата Администрации президента, очереди на границе с Литвой и контроль на границе с Россией, возможный импичмент Трампу и китайское семейное фото на 500 человек. Основные новости дня за две минуты.

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Сокращение аппарата Администрации президента, очереди на границе с Литвой и контроль на границе с Россией, возможный импичмент Трампу и китайское семейное фото на...

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