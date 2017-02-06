﻿ Руководство "Амкодора" и Костромской области разработают проект долгосрочной программы сотрудничества. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Руководство "Амкодора" и Костромской области разработают проект долгосрочной программы сотрудничества

06.02.2017 21:55 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 6 февраля. Решение о создании совместной группы по разработке проекта долгосрочной программы сотрудничества принято 6 февраля в ходе визита губернатора Костромской области России Сергея Ситникова на минское предприятие "Амкодор".

По сообщению пресс-службы губернатора, Ситников и первый заместитель генерального директор холдинга "Амкодор" Владимир Янушко обсудили перспективы сотрудничества в сфере поставки в российский регион дорожно-строительной, сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники, а также возможности открытия в Костромской области сервисного центра по гарантийному и послегарантийному обслуживанию техники.

"В последнее время у нас значительно выросли объемы дорожного строительства, поэтому особый интерес вызывает техника для дорожного хозяйства", — отметил Ситников.

"Одним из важнейших направлений продаж является реализация продукции в Костромской области. Буквально за первый месяц этого года мы продали продукции больше, чем за весь прошлый год, — сообщил заместитель директора маркетинг-центра холдинга Артем Кумпяк. — Мы часто встречаемся с костромичами и после приезда губернатора Костромской области Сергея Ситникова надеемся на дополнительную активизацию продаж в регионе".
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 6 февраля. Решение о создании совместной группы по разработке проекта долгосрочной программы сотрудничества принято 6 февраля в ходе визита губернатора...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Основные новости дня 6 февраля всего за две минуты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика