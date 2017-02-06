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Руководство "Амкодора" и Костромской области разработают проект долгосрочной программы сотрудничества
06.02.2017 21:55 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 6 февраля. Решение о создании совместной группы по разработке проекта долгосрочной программы сотрудничества принято 6 февраля в ходе визита губернатора Костромской области России Сергея Ситникова на минское предприятие "Амкодор".
По сообщению пресс-службы губернатора, Ситников и первый заместитель генерального директор холдинга "Амкодор" Владимир Янушко обсудили перспективы сотрудничества в сфере поставки в российский регион дорожно-строительной, сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники, а также возможности открытия в Костромской области сервисного центра по гарантийному и послегарантийному обслуживанию техники.
"В последнее время у нас значительно выросли объемы дорожного строительства, поэтому особый интерес вызывает техника для дорожного хозяйства", — отметил Ситников.
"Одним из важнейших направлений продаж является реализация продукции в Костромской области. Буквально за первый месяц этого года мы продали продукции больше, чем за весь прошлый год, — сообщил заместитель директора маркетинг-центра холдинга Артем Кумпяк. — Мы часто встречаемся с костромичами и после приезда губернатора Костромской области Сергея Ситникова надеемся на дополнительную активизацию продаж в регионе".
БелаПАН.
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Руководство "Амкодора" и Костромской области разработают проект долгосрочной программы сотрудничества
Минск, 6 февраля. Решение о создании совместной группы по разработке проекта долгосрочной программы сотрудничества принято 6 февраля в ходе визита губернатора...
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