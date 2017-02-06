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Правительство предоставит "Белагропромбанку" гарантии в погашении кредитов для производителя обуви "Марко"
06.02.2017 20:45 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 6 февраля. Правительство предоставит гарантии "Белагропромбанку" в погашении основного долга по кредитам и уплате части процентов за пользование ими в размере 2% годовых, выдаваемым этим банком ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" для финансирования инвестиционного проекта "Создание и модернизация производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн пар в год и реконструкция мехового комбината с учетом создания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" на 2013—2024 годы" в иностранной валюте на срок не более семи лет с отсрочкой погашения на два года.
Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 6 февраля, сообщила пресс-служба правительства.
Согласно документу плата за предоставление гарантий производится единовременно и составляет 0,1% суммы кредитов.
Министерству финансов поручено оформить в установленном порядке гарантии правительства после заключения соответствующих кредитных договоров.
Персональная ответственность за обеспечение целевого использования и своевременного возврата кредитов возложена на генерального директора управляющей компании холдинга и председателя концерна "Беллегпром".
БелаПАН.
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Правительство предоставит "Белагропромбанку" гарантии в погашении кредитов для производителя обуви "Марко"
Минск, 6 февраля. Правительство предоставит гарантии "Белагропромбанку" в погашении основного долга по кредитам и уплате части процентов за пользование ими в...
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