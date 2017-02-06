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На нижегородском машиностроительном предприятии изготовлена партия насосов для первого энергоблока Белорусской АЭС

06.02.2017 20:25 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 6 февраля. Опытное конструкторское бюро машиностроения имени Игоря Африкантова (Нижний Новгород) отгрузило партию водяных насосов для первого энергоблока строящейся Белорусской АЭС, сообщает пресс-служба компании "Атомэнергомаш", входящей в состав российской госкорпорации "Росатом".

Всего на предприятии изготовили 21 центробежный артезианский насос пяти разных размеров. Эти насосы, разработанные специально для БелАЭС, нужны для подачи воды в системы охлаждения различного оборудования энергоблока.

Специалисты конструкторского бюро приступили к изготовлению еще одной партии насосов — для второго энергоблока станции.

Все необходимое насосное оборудование для АЭС должны доставить в Беларусь в сентябре.

Белорусская АЭС строится при участии России под Островцом в Гродненской области. Она будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2.400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС запланирован на 2019 год, второго — на 2020 год.
Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 6 февраля. Опытное конструкторское бюро машиностроения имени Игоря Африкантова (Нижний Новгород) отгрузило партию водяных насосов для первого энергоблока...

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