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Белорусский посол в Турции: Встречи деловых кругов двух стран позволят наполнить решения межправительственной экономической комиссии конкретным содержанием
06.02.2017 17:55 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 6 февраля. "Широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня" обсудили 6 февраля посол Беларуси в Турции Андрей Савиных и заместитель министра иностранных дел страны Умит Ярдым.
"Особое внимание" на встрече было уделено работе межправительственной экономической комиссии (МПК), заседание которой должно пройти "в ближайшие месяцы" в Минске, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Стороны рассмотрели возможность проведения заседания Белорусско-турецкого совета делового сотрудничества одновременно с межправительственной комиссией. Посол подчеркнул, что встречи деловых кругов двух стран позволят наполнить решения МПК "конкретным практическим содержанием".
Обсуждена также подготовка к очередному раунду межмидовских консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, запланированных в Минске в 2017 году.
11 ноября 2016 года белорусскую столицу посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
БелаПАН.
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Белорусский посол в Турции: Встречи деловых кругов двух стран позволят наполнить решения межправительственной экономической комиссии конкретным содержанием
Минск, 6 февраля. "Широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня" обсудили 6 февраля посол Беларуси в Турции Андрей Савиных и заместитель министра...
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