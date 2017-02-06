На Национальном правовом портале опубликована инвестиционная программа Минска на 2017 год. Мы посмотрели этот документ и выяснили, какое количество бюджетных денег выделили на строительство некоторых знаковых для столицы объектов. Сколько государственных средств хотят направить на «Минск-Мир», снос корпусов 2-й клинической больницы и реконструкцию проспекта Победителей — в материале TUT.BY.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Инвестпрограмма столицы на 2017 год утверждена решением Мингорсовета № 258. В основном она направлена на финансирование объектов капитального строительства. Для обеспечения ее выполнения выделено около 1,24 миллиарда рублей, или более 600 миллионов долларов. Почти 500 млн долларов — это средства бюджета города.

13 миллионов долларов на «Минск-Мир»

Комплекс «Минск-Мир» возводится компанией «Дана Астра» с октября 2015 года на территории бывшего аэропорта. По задумке инвестора, на площади в 340 гектаров должен вырасти «город 21-го века, который будет привлекать отечественных и иностранных инвесторов, предпринимателей, жителей и гостей Минска».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Как оказалось, часть работ, так или иначе связанных с возведением «Минск-Мира», профинансируют за счет бюджета. Только в 2017 году на эти цели в инвестпрограмме предусмотрено чуть более 26 миллионов рублей, или около 13 млн долларов.

В частности, это расходы на новые улицы, детский сад, инженерные и тепловые сети, а также снос различных объектов недвижимости, включая траты на проектирование. Большинство этих работ было начато еще в 2016 году и по плану должно завершиться в этом. Но есть и такие, которые закончатся в 2020-м.

Расходы на снос 2-й больницы и «Белэкспо»

Еще один амбициозный инвестпроект, в финансирование которого частично включится город, это строительство многофункционального комплекса на месте 2-й клинической больницы и «Белэккспо». Здесь в 2017 году бюджет берет на себя расходы по сносу и утилизации объектов, не являющихся историко-культурной ценностью.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Так, на снос части корпусов больницы и здания «Белэкспо» «Минской спадчине» выделено около 1,7 миллиона долларов. Сам же арабский многофункциональный комплекс планируют построить к 2020 году.

В ближайшие годы за счет бюджета реконструируют и опоясывающие будущий объект участки улиц. В 2017 году должны сделать проекты реконструкции отрезков улиц Янки Купалы и Богдановича. На это из бюджета потратят 200 и 250 тысяч долларов соответственно.

Вливания в проспект Победителей

В ближайшие годы определенные изменения затронут и проспект Победителей. Еще в 2016 году там начали укладывать тротуарную плитку в виде орнамента, а недавно на одном из зданий установили большую надпись «Слава Пераможцам».



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

В 2017 же году за счет средств инвестпрограммы на арке на входе в парк Победы установят художественный элемент «Орден „Победа“», что обойдется в чуть более 80 тысяч долларов.

Кроме того, на участке проспекта от улицы Игнатенко до улицы Саперов реконструируют сеть наружного и иллюминационного освещения, на что выделено почти 500 тысяч долларов. Еще около 85 тысяч направят на новую иллюминацию на отрезке от Орловской до проезда Дрозды.

Также на проспекте Победителей начнут реконструировать кинотеатр «Москва». По плану работы должны проходить в 2017—2018 годах. В текущем году из инвестпрограммы будет выделено 50 тысяч долларов на проектные работы.

Деньги на прокладку троллейбусных трасс в Каменную Горку и Брилевичи

Инвестпрограмма также предполагает и финансирование строительства объектов транспортной инфраструктуры. И это не только метро. Так, в 2017—2018 годах запланирован ввод троллейбусной линии в микрорайоне Каменная Горка-5 по улицам Казимировская, Неманская и Каменногорская. На данные цели в инвестпрограмме заложены бюджетные расходы в почти 2,5 миллиона долларов. В этом году на данные работы выделят более миллиона долларов.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Также в ближайшие два года инвестпрограммой предусмотрено финансирование строительства троллейбусной линии в микрорайоне Брилевичи по улицам Орды, Чечота и Каролинской. Эти работы обойдутся в более 3 млн долларов, включая около 1,25 миллиона в 2017 году.

Отметим, что, помимо вышеперечисленного, инвестпрограммой предусмотрено финансирование строительства жилья, объектов образования, здравоохранения и многих других.