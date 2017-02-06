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Котковец: замечания РФ по белорусским продуктам мгновенно устранимы

07.02.2017 09:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев — Sputnik. Большинство претензий российской стороны к поставкам белорусского продовольствия связаны с неточностями в оформлении документов, которые легко исправить, заявила заместитель управляющего делами президента Надежда Котковец.

Во время "Большого разговора с президентом" глава государства Александр Лукашенко много внимания уделил вопросу ограничения поставок белорусского продовольствия в РФ и предложил возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. В данной связи российские власти выразили недоумение и отметили, что ограничения вводятся в соответствии с международными нормами.

"Те замечания, о которых говорит российская сторона, мгновенно устранимы. В большинстве случаев речь идет именно об оформлении сопроводительных документов. Но если неточность в документе исправлена и продукция предприятия соответствует всем технологическим требованиям по качеству и безопасности продукта, то предприятие не может быть закрыто для поставок месяц или два", — заявила Котковец, слова которой приводит БелТА.

Она подчеркнула, что белорусские мясо-молочные предприятия придерживаются высоких стандартов качества.

Котковец также отметила, что белорусская продукция сегодня востребована российскими покупателями. Хотя российский рынок остается в приоритете с точки зрения и логистики, и ценового фактора, вместе с тем белорусские предприятия сделали большой шаг вперед в продвижении своей продукции на рынки других стран — Казахстана, Китая, Кыргызстана, Украины.

"Наше продовольствие конкурентоспособно на любом рынке", — подчеркнула Котковец.

Ранее Надежда Котковец работала первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, затем представляла интересы республики в ЕЭК. Она автор многих запомнившихся белорусам высказываний о белорусском продовольствии, аграрном секторе и порядке ценообразования в стране.

 
Теги: Минск
 
 
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Большинство случаев ограничения поставок связаны с неточностью в документах, но если они исправлены, закрывать поставки на один-два месяца нельзя.

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