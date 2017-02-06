Минск, 7 февраля. В январе 2017 года объем экспортных сделок, совершенных на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), вырос в стоимостном выражении на 61% (в 1,6 раза) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в 28,5 млн долларов.

Как сообщила БелаПАН пресс-служба биржи, более 80% общего объема экспорта обеспечила секция лесопродукции за счет существенного роста реализации пиломатериалов и круглого леса в страны Европейского союза. Так, с начала года зарубежные потребители закупили 125,3 тыс. куб. м пилопродукции на 14,1 млн долларов (на 32% больше, чем в январе 2016 года), а объем реализации круглого лесоматериала составил 188,8 тыс. куб. м на сумму 5,3 млн, что в 5,7 раза больше прошлогоднего показателя. Кроме того, после длительного перерыва возобновились поставки щепы топливной на экспорт. В течение первого месяца года данной продукции было продано на 3,5 млн долларов.

Как отметила пресс-служба, рост объема экспортных сделок был характерен и для секции сельхозпродукции, которая прибавила 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Главной экспортной позицией по итогам января стало сливочное масло. По данным статистики, сумма сделок с этой товарной позицией достигла 1,7 млн долларов, более чем в 2,2 раза превысив показатель 2016 года. Высокие темпы роста также продемонстрировали мясо и казеин. Поставки данной продукции увеличились в 19 раз и в 8,7 раза соответственно.

"В то же время по традиционно востребованному на биржевых торгах сухому молоку сложилась отрицательная динамика — на 47% меньше по отношению к январю прошлого года, что может быть связано с новогодними и рождественскими каникулами в Российской Федерации — основном рынке сбыта белорусской молочной продукции", — прокомментировали на БУТБ.

Как отметила пресс-служба, секция металлопродукции также внесла свой вклад в продвижение отечественного экспорта. В январе 2017 года здесь были заключены 24 экспортные сделки с цветными металлами и ломом и отходами черных и цветных металлов на 1,25 млн долларов. Большинство покупателей представляли страны Балтии.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За январь экспорт товаров через Белорусскую универсальную товарную биржу увеличился в 1,6 раза Минск, 7 февраля. В январе 2017 года объем экспортных сделок, совершенных на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), вырос в стоимостном выражении на 61% (в 1,6...

Марина Носова, БелаПАН.