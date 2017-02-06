— Артур рассказывает о своем опыте и опыте мирового риэлтерского сообщества, опираясь на который должны работать риэлтеры всего Минска. Только тогда на риэлтерскую услугу будет гораздо меньше нареканий.

Он приводит много примеров из практики американских риэлтеров. К такой технологии работы в стране долго шли, преодолевая различные ошибки и неудачи из-за неправильного формирования стратегии. Но в итоге рынок риэлтерских услуг сформировался в своем лучшем виде и является образцом для подражания.

Тому, как работают американцы, нам надо еще долго и долго учиться. Несмотря на то, что в стране очень быстро развиваются онлайн-сервисы и потребители тоже как-то хотят сэкономить на услугах, американские риэлтеры востребованы на рынке, получают за свою работу 5-6% от суммы сделки и имеют огромное количество довольных клиентов. 95% сделок в США проходят через риэлтеров.

Если специалист не будет изучать лучшие зарубежные практики, он никогда не станет лучше работать, будет вариться в собственном соку, считая, что работает правильно. На самом деле это далеко не так. Глядя на то, как работают в Канаде, США, ты понимаешь, что нам есть к чему стремиться.

Пока в Беларуси многие люди не довольны работой риэлтеров. Да, у нас не учат в вузах этой профессии. Ну так и за рубежом риэлтеры не получают никакого специального образования. Там тоже работают бывшие музыканты и педагоги. Но в зарубежных странах есть своя внутренняя система образования, чего нет у нас.

Конечно, не все у нас заработает, что работает в США. Есть разница в менталитетах людей. Но к лучшему надо стремиться.

Я уверен, что в Беларуси риэлтерская услуга будет развиваться. От этого не уйти, потому что мы — часть мирового сообщества, и у нас нет железного занавеса.

Услугу, в отличие от товара, нельзя увидеть и потрогать руками. Наши агенты стремятся к тому, чтобы по минимуму беспокоить человека. Один раз пришел — и подписал документы. Второй раз пришел — подписал договор купли-продажи и получил деньги. Человек не видит, какая работа проводилась за этот промежуток времени. Мировая практика показывает, что с риэлтером объект продается быстрее и дороже.

Артур проехал огромное количество российских агентств, хорошо знает, как работают украинские компании. Знаком он и с работой белорусских риэлтерских организаций. В основу его курса положены лучшие практики не только американцев. Поэтому его тренинг очень ценный и полезный. В риэлтерской сфере он один из самых уважаемых людей.

Сергей Маленок, агент по операциям с недвижимостью ЦТ «ПАКОДАН»: