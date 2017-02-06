Минск, 7 февраля. В ближайшее время проект договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет внесен на рассмотрение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).



Как сообщила пресс-служба ЕЭК, сторонам удалось выработать единую позицию по урегулированию разногласий в сфере пенсионного обеспечения в ЕАЭС, что ускорит принятие проекта договора. Такое решение было принято по итогам совещания в сфере пенсионного обеспечения государств-членов под председательством директора департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Паизы Суюмбаевой, которое прошло в начале февраля в Москве в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии.



Рассматривались проекты двух документов — договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС и порядка взаимодействия между уполномоченными, компетентными органами и ЕЭК в сфере пенсионного обеспечения. В ходе дискуссии был урегулирован вопрос расчета фиксированной выплаты к страховой пенсии. Российская сторона выступила с инициативой включить это положение в проект договора. Для исчисления размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в России этот показатель предлагалось рассчитывать пропорционально, как разницу между фактическим стажем работы трудящихся государств — членов в России и СССР и требуемым страховым стажем. При этом в проекте договора предусмотрено, что каждое государство-член рассчитывает размер пенсии исходя из пенсионных прав, приобретенных в соответствии с его законодательством, а также с учетом договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС. ЕЭК удалось убедить стороны не включать это положение в документ и регулировать этот вопрос в рамках национальных законодательств стран союза.



"Хотелось бы отметить, что органами власти государств-членов совместно с ЕЭК проделана значительная работа. В целом нам удалось урегулировать ряд разногласий сторон по проекту договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС, — заявила Суюмбаева. — Принятие решения сегодня по одному из важных аспектов — расчету фиксированной выплаты к страховой пенсии в Российской Федерации — поможет ускорить одобрение этого документа. Нам остается урегулировать только один вопрос — определить величину индивидуального пенсионного коэффициента за стаж работы, приобретенный трудящимися государств-членов. Речь идет о формировании права на пенсию в Российской Федерации. Мы ожидаем, что и по этому аспекту в ближайшее время будет найден компромисс. ЕЭК поступательно движется в этом направлении. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что разработка проекта договора находится на завершающей стадии".



Как отметила пресс-служба, основной целью договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС является формирование пенсионных прав трудовых мигрантов на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства вне зависимости от мест предыдущей работы и проживания, решение вопросов о назначении и экспорту пенсий трудящихся, а также развитие сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения между странами-участницами.



В настоящий момент пенсионные права трудящихся государств-членов, законно находящихся и работающих в других странах союза, обеспечиваются не в полном объеме, отметили в ЕЭК.



После вступления договора в силу граждане государств-членов получат право формировать, сохранять и реализовывать пенсионные права, приобретенные ими в рамках трудовой деятельности в странах союза. Предполагается, что договор решит вопрос по экспорту пенсий и учету стажа работы в другом государстве-члене.



"Реализация социального и пенсионного обеспечения трудящихся государств-членов является важным социальным вопросом. Принятие договора о пенсионном обеспечении способствует повышению уровня социальной защищенности граждан стран союза, устойчивому развитию государств-членов и в целом углублению интеграции в ЕАЭС", — считают в ЕЭК.



Проект договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС разрабатывается в соответствии с пунктом 3 статьи 98 договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. В случае одобрения проекта договора Советом ЕЭК документ будет направлен в страны ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания.



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Марина Носова, БелаПАН.