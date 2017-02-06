Россия продолжает ждать оплаты долга за газ от Беларуси, пока подвижек в переговорах по газу и нефти нет, заявил журналистам вице-премьер России Аркадий Дворкович, сообщает ТАСС .

«Пока нет подвижек. Пока ждем предложений от наших коллег. На основе предыдущих предложений у нас нет договоренностей. Но в любом случае мы ждем оплаты за 2016 год», — сказал он.

Вице-премьер России добавил, что пока не может прокомментировать слова президента Беларуси Александра Лукашенко о подаче в суд на Россию за сокращение поставок нефти.

«Я слышал эту фразу, но ничего не знаю об этом обращении», — сказал он журналистам.

Ранее о том, что Беларусь подала в суд из-за разногласий с Россией по объемам поставок нефти, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля в ходе общения с журналистами. Он не уточнил, в какой суд подан иск.

6 февраля стало известно, что в суд ЕАЭС иск Беларуси по поводу объемов российской нефти не поступал.

Напомним, что между Россией и Беларусью в прошлом году разгорелся нефтегазовый конфликт. Он начался с того, что в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил , что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также заявил , что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке. По последним данным, сумма задолженности Минска перед Москвой за поставки российского газа составила 550 миллионов долларов .