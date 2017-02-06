Правительство поможет в погашении кредита компании «Марко», который был выделен на модернизацию и создание холдинга.

«Правительство предоставит гарантии «Белагропромбанку» в погашении основного долга по кредитам и уплате части процентов за пользование ими в размере 2 процентов годовых, выдаваемым этим банком обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» для финансирования инвестиционного проекта «Создание и модернизация производственных мощностей по выпуску обуви до 5 млн. пар в год и реконструкция мехового комбината с учетом создания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» на 2013 – 2024 годы» в иностранной валюте на срок не более семи лет с отсрочкой погашения на два года. Соответствующее решение закреплено Постановлением Совета Министров от 06.02.2017 №98 », - сообщается на сайте правительства.

В соответствии с документом, плата за предоставление гарантий Правительства Республики Беларусь производится единовременно в размере 0,1% от сумм кредитов.

Гарантии правительства Республики Беларусь предоставляются в валюте выдаваемых кредитов. Министерству финансов поручено оформить в установленном порядке гарантии правительства Республики Беларусь после заключения соответствующих кредитных договоров.

Персональная ответственность за обеспечение целевого использования и своевременного возврата кредитов возложена на генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко» и председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.