Россия не политизирует вопрос взаимодействия с Беларусью по поставкам сельхозпродукции и надеется на взаимное решение вопросов. Об этом заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович, выступая на VIII Съезде Национального союза производителей молока, сообщает RNS .



Фото: Александр Васюкович

«В наших отношениях с республикой Беларусью много проблемных моментов, но я подчеркну, что взаимодействие на рабочем уровне, на уровне министерства сельского хозяйства, служб, которые занимаются ветеринарным и фитосанитарным контролем, идёт очень конструктивно. Те проблемы, которые есть, дольше обсуждается, иногда дольше чем хотелось бы», — сказал он.

«Мы не политизируем этот вопрос, надеемся на взаимность», — подчеркнул Дворкович.

Напомним, Александр Лукашенко 3 февраля во время встречи с журналистами и экспертным сообществом заявил, что против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело .

«Все эти „Данкверты“ — люди заинтересованные. У каждого из них огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или где-то „крышуют“, или где-то собственники. Но ни по цене, ни по качеству не могут конкурировать с белорусской продукцией. Поэтому устанавливаются эти барьеры», — сказал Лукашенко.

В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях.

«У белорусских компаний, которые мошенническими способами поставляют, допустим, украинскую продукцию, наверняка есть свои интересы. Наверное, надо со своими разбираться . Если мы там принимаем участие — другое дело», — отметил он.

Данкверт также признался, что такие заявления президента Беларуси рассматривает как «не совсем корректные меры оказания давления в целом на службу».

Также 3 февраля Россельхознадзор ограничил поставки говядины из Минской области в Россию.