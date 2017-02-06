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«Война» продолжается: Беларусь и РФ не договорились по газу
07.02.2017 11:51 — Новости Экономики | БДГ
Беларусь и Россия не смогли достичь договоренности по спорному газовому вопросу.
Вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович сообщил
«Пока нет подвижек. Пока ждем предложений от наших коллег. На основе предыдущих предложений у нас нет договоренностей. Но в любом случае мы ждем оплаты за 2016 год», - отметил Дворкович. Он также отказался давать комментарии касательно последних заявлений белорусского президента Лукашенко о намерении Беларуси подать в суд на Россию за сокращение поставок нефти. Накануне ряд СМИ сообщил о том, что в суд ЕАЭС искового заявления от Беларуси не поступало.
Напомним, что ранее российская сторона
Александр Лукашенко в сентябре потребовал найти
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Беларусь и Россия не смогли достичь договоренности по спорному газовому вопросу.
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