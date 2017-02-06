Беларусь и Россия не смогли достичь договоренности по спорному газовому вопросу.

Вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович сообщил ТАСС о том, что в переговорах беларуси и РФ по газу никаких подвижек не наблюдается.

«Пока нет подвижек. Пока ждем предложений от наших коллег. На основе предыдущих предложений у нас нет договоренностей. Но в любом случае мы ждем оплаты за 2016 год», - отметил Дворкович. Он также отказался давать комментарии касательно последних заявлений белорусского президента Лукашенко о намерении Беларуси подать в суд на Россию за сокращение поставок нефти. Накануне ряд СМИ сообщил о том, что в суд ЕАЭС искового заявления от Беларуси не поступало.

Напомним, что ранее российская сторона говорила о росте задолженности Беларуси за газ до 550 млн долларов. Отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились . Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). В результате белорусские нефтеперерабатывающие предприятия снизили выпуск нефтепродуктов, что больно ударило по зависимой от российской нефти экономике Беларуси.